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83-летняя россиянка из Челябинска попала на сайт Vogue после коронавируса 

Диана Товсепова 2 часа назад
83-летняя россиянка из Челябинска попала на сайт Vogue после коронавируса
Фото: Vogue/Sasha Samatova
Россиянка из Челябинска, Лидия Тучкова, в 83 года победила коронавирус и попала на страницы электронной версии известного модного журнала Vogue.

"Мы провели фотосессию 6 марта. Лидия Константиновна (Тучкова) плакала, переживала все время. В процессе съемки я ей говорила, что у нее все впереди, и убеждала, что вы можете стать моделью. И это натолкнуло меня на то, что можно попробовать отправить фотографии в журнал Vogue. Зарегистрировалась, фото отправила, и их одобрили. Лидия Константиновна 8 марта появилась на странице электронной версии журнала", — рассказала РИА Новости фотограф Александра Саматова, снимавшая семью Тучковых.

Внучка Лидии Тучковой Евгения рассказала РИА Новости, что женщина всю жизнь проработала в библиотеке. В конце 2020 года она тяжело перенесла коронавирус. Лидия проходила лечение в городской клинической больнице № 2 и находилась в реанимации, когда произошел взрыв кислородного баллона.

"У бабушки было 60 процентов поражения легких, мы боялись, что это путь в один конец… Но все кончилось хорошо, бабушка вылечилась, и мы уговорили ее поучаствовать в фотосессии к празднику 8 Марта — она, ее дочь (мама Евгении), две внучки и моя дочка. Накануне фотосессии подобрали всем наряды, привезли бабушку на съемку. Конечно, она переживала. Фотографу Саше я разрешила использовать фотографии с нашей фотосессии", — объяснила она.

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Люди , РИА Новости
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