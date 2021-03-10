83-летняя россиянка из Челябинска попала на сайт Vogue после коронавируса 

"У бабушки было 60 процентов поражения легких, мы боялись, что это путь в один конец… Но все кончилось хорошо, бабушка вылечилась, и мы уговорили ее поучаствовать в фотосессии к празднику 8 Марта — она, ее дочь (мама Евгении), две внучки и моя дочка. Накануне фотосессии подобрали всем наряды, привезли бабушку на съемку. Конечно, она переживала. Фотографу Саше я разрешила использовать фотографии с нашей фотосессии", — объяснила она.