83-летняя россиянка из Челябинска попала на сайт Vogue после коронавируса 

"Мы провели фотосессию 6 марта. Лидия Константиновна (Тучкова) плакала, переживала все время. В процессе съемки я ей говорила, что у нее все впереди, и убеждала, что вы можете стать моделью. И это натолкнуло меня на то, что можно попробовать отправить фотографии в журнал Vogue. Зарегистрировалась, фото отправила, и их одобрили. Лидия Константиновна 8 марта появилась на странице электронной версии журнала", — рассказала РИА Новости фотограф Александра Саматова, снимавшая семью Тучковых.
"У бабушки было 60 процентов поражения легких, мы боялись, что это путь в один конец… Но все кончилось хорошо, бабушка вылечилась, и мы уговорили ее поучаствовать в фотосессии к празднику 8 Марта — она, ее дочь (мама Евгении), две внучки и моя дочка. Накануне фотосессии подобрали всем наряды, привезли бабушку на съемку. Конечно, она переживала. Фотографу Саше я разрешила использовать фотографии с нашей фотосессии", — объяснила она.