Ванга: какие её пророчества не сбылись 

11 августа 1996 года в возрасте 85 лет скончалась жительница Болгарии Вангелия Пандева Гуштерова (урожденная Димитрова). Весь мир знал ее как знаменитую провидицу Вангу. Но обладала ли она в самом деле паранормальными способностями? Вот некоторые факты.

О «чудесах» Ванги известно в основном из книги ее племянницы

Брошюра Красимиры Стояновой «Ванга» была выпущена в 1989 году издательством «Болгарский писатель». Согласно изложенным Стояновой сведениям, Ванга родилась 31 января 1911 года в югославском городе Струмица, в семье болгарского крестьянина Панде Сурчева.

В 12 лет девочку унес ураган, и через некоторое время она ослепла. Позднее родные вспоминали, как, будучи маленькой, Ванга прятала разные предметы и на ощупь, «вслепую», искала их.

В начале 1941 года Ванге явилось видение — светловолосый всадник на белом коне. Гость произнес: «Скоро все перевернется в этом мире, много людей погибнет. Ты останешься здесь и будешь вещать о живых и мертвых. Не бойся! Я буду рядом, я всегда помогу тебе».

В войну почти все мужчины их городка были мобилизованы в армию или угнаны в Германию на принудительные работы. Их родные приходили к Ванге, чтобы она рассказала об их судьбе. И молодая женщина всегда давала точные сведения: этот жив, этот нет, этот вернется тогда-то…

Слава о «колдунье» быстро распространилась по округе и дальше, за ее пределы. Люди со своими бедами ехали к Ванге со всех краев. В апреле 1942 года ее тайно посетил сам болгарский царь Борис. Не успел он произнести ни слова, как ясновидящая заговорила: «Растет твоя держава, распростерлась она широко, но будь готов скоро уместить свои владения в скорлупке от ореха… Помяни дату — 28 августа!» 28 августа следующего года царь скончался.

Сама провидица объясняла, что вступает в контакт с умершими и те рассказывают ей обо всем, что она хочет знать. Иному посетителю достаточно было войти в комнату, как Ванга выносила свой «вердикт». С иными она разговаривала долго, задавала вопросы. Многих просила принести с собой кусочек сахара: подержав его в руке, Ванга, очевидно, получала информацию о человеке. Некоторых просителей она категорически отказывалась принимать.

Ванга сотрудничала со спецслужбами?

В 1967 году была создана специальная государственная служба, представители которой следили за порядком во дворе дома Ванги и вели учет ее посетителей. Вангелию Гуштерову официально оформили как госслужащую с ежемесячным окладом 200 левов. Была установлена фиксированная оплата за визит к ней — 10 левов для жителей Болгарии и других соцстран и 50 долларов — для жителей капстран. До этого провидица принимала людей бесплатно, разве что брала подарки…

Вместе с тем загадочный дар Ванги не раз оспаривался скептиками. Ходили слухи, что болгарские спецслужбы помогают Ванге собирать информацию о нужных клиентах, а также она получает необходимые сведения путем наводящих вопросов.

Академик РАН Е. Б. Александров, возглавлявший Комиссию по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, писал об этом так:

«Знаете, кто на Вангу молился больше всего? Таксисты, официанты в кафе, персонал гостиниц — люди, которые благодаря «ясновидящей» имели отличный стабильный заработок. Все они охотно собирали для Ванги предварительную информацию: откуда человек приехал, зачем, на что надеется. А Ванга потом эти сведения выкладывала клиентам так, словно сама их увидела. Помогали с досье на клиентов и спецслужбы, под прикрытием которых работал государственный бренд».

По словам подполковника КГБ в отставке Евгения Сергиенко, Ванга часто ошибалась, но это старались не разглашать, так как провидица нередко принимала у себя высокопоставленных людей, и для спецслужб это являлось «способом добычи информации».

Так, работавший в 1985—1989 годах собственным корреспондентом «Комсомольской правды» в Болгарии Анатолий Строев однажды приехал к Ванге с некоей журналисткой, и та предсказала женщине, что она никогда не выйдет замуж и детей у нее не будет. В течение года журналистка вступила в брак и произвела на свет дочь.

В 1991 году Ванга заявила по поводу советских журналистов Виктора Ногина и Геннадия Куринного, пропавших во время войны в Хорватии, что они живы и скоро найдутся. Но позднее выяснилось, что оба были расстреляны по обвинению в шпионаже.

Некоторых пророчеств, якобы сделанных Вангой, она никогда не произносила

Ванге приписывают пророчества о смерти Сталина, об аварии в Чернобыле, победе Бориса Ельцина на президентских выборах 1996 года, затоплении подводной лодки «Курск» в 2000 году, терактах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и, наконец, о грядущем конце света. Но ничего подобного из уст предсказательницы никогда не исходило, достоверных свидетельств об этом нет.

В книге Красимиры Стояновой упоминается история о том, как Вангу посетил советский актер Вячеслав Тихонов , и та якобы сказала ему: «Ты почему не выполнил желания

своего лучшего друга Юрия Гагарина ? Перед своим последним полетом он пришел к тебе домой и сказал: „Времени у меня нет, поэтому купи будильник и держи его на своем письменном столе. Пусть этот будильник напоминает тебе обо мне“».

Между тем Анатолий Строев лично попросил Тихонова прокомментировать этот эпизод. Артист ответил: «Никакого будильника я Гагарину не обещал! Да мы с ним и знакомы не были…»

Количество верных предсказаний, сделанных Вангой, немного превышает порог вероятности

Несколько лет назад соотечественник Ванги, социолог Величко Добриянов, выпустил в свет книгу, в которой изложил тщательный анализ предсказаний знаменитой ясновидящей. Из 99 сообщений Ванги, проанализированных Добрияновым, 43 полностью соответствовали истине, 43 выглядели двусмысленными и лишь 12 оказались абсолютно неверны. Таким образом, количество точных «попаданий» составляло около 70%. Это немного выше, чем сулит теория вероятности. Значит, какими-то способностями Ванга все же обладала…