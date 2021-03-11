Белый генерал Мамонтов: самый опасный противник для красных

Большой военный потенциал лидера донцов генерала Константина Мамонтова признавали даже его враги, в частности Буденный. Но нелепая и загадочная смерть этого любимца казачьего войска помешала одному из самых толковых военачальников Белой армии полностью раскрыть свои командные способности.

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Троцкий его «перекрестил»

Вообще-то Мамонтов был не Мамонтов вовсе, а Мамàнтов, так фамилия Константина Константиновича писалась в метрике и во всех других документах. «Перекрестил» белого кавалерийского генерала Лев Троцкий . С его «легкой руки» Мамантов и превратился в Мамонтова.

Мамонтов был кадровым кавалеристом, с 1899 года – штатный офицер Войска Донского. Есаулом воевал в Японскую войну в Забайкальском казачьем полку, дослужился до войскового старшины. После войны продолжил службу в Донском казачьем полку. В Первую мировую Мамонтов уже командовал кавалерийским полком, получил чин генерал-майора и бригаду в составе Донской казачьей дивизии.

Не раз бил конницу Буденного

С осени 1917 года бригада генерала Мамонтова на Дону. В начале следующего года во главе созданного им партизанского отряда Константин Константинович пробивается в Новочеркасск и уводит казачьи соединения в Сальские степи (так называемый Степной поход). Красный командир Семен Буденный одобрительно отзывался о командных качествах своего противника – только формировавшуюся конницу Буденного казаки генерала Мамонтова не раз побивали. Семен Михайлович считал Константина Константиновича наиболее толковым кавалерийским военачальником у Петра Краснова Антона Деникина – Буденному импонировали грамотность и дерзость принимаемых Мамонтовым решений, умелое использование конницы против красноармейской пехоты.

Непонятная рокировка

Весной 1918 года конница Мамонтова поддержала казаков Второго Донского округа, восставших против красных. Полки и дружины, возглавляемые казачьим генералом, в этом году участвовали в боях под Царицыным. В 1919 году в Белом движении образовались Вооруженные силы Юга России. Мамонтова назначают сначала командующим Донской армией, а затем сводным казачьим корпусом. С июля 1919 года в подчинении генерала 4-й Донской конный корпус, который вскоре был дополнен потрепанным в боях конным корпусом Андрея Шкуро, сводной кавалерийской дивизией и стал конной группой.

Генерала Мамонтова в декабре того же года внезапно отстранили от командования конной группой, оставив ему всего один корпус. Группу передали под начало генерала Врангеля, командовавшего Кавказской армией. А над Мамонтовым поставили генерала Сергея Улагая, который был к тому же младше по чину. Мамонтов, рассвирепев, бросил командование и покинул расположение своих казачьих подразделений. Неделю длилась телеграммная переписка с Деникиным, пока Донские части, наконец, не вернули обратно Мамонтову.

Мамонтов пользовался у казаков колоссальным авторитетом. Если бы не его внезапное заболевание, он бы имел большие шансы возглавить все казачьи армии после смещения Деникина и Врангеля – такие настроения были на Верховном казачьем круге, прошедшем в начале 1920 года в Екатеринодаре, в этом собрании участвовал и генерал.

Убили как нежелательного соперника?