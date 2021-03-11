Названы различия внешности российских и иностранных пенсионерок

Писательница и художник-модельер Инна Криксунова назвала различия внешнего вида российских и иностранных пенсионерок. Соответствующий материал она опубликовала в блоге «Мода в деталях» на платформе «Яндекс. Дзен»

Эксперт рассказала, что главной ошибкой пожилых женщин из России является неумение сочетать одежду, обувь и украшения. По ее словам, они часто создают образы из вещей, которые не подходят по стилю. Кроме того, пенсионерки дополняют свои наряды старомодными аксессуарами, например косынками или кошелками.

Согласно материалу, пожилые женщина из Европы, в отличие от россиянок, грамотно подбирают образы и выбирают удобный спортивный стиль, состоящий из брюк, рубашек оверсайз, джинсов и мокасин. Иностранные пенсионерки предпочитают сдержанные цвета в одежде, однако большое внимание они уделяют различным ярким аксессуарам, к примеру шарфам и бижутерии.

Кроме того, Криксунова подчеркнула, что пожилые жительницы Европы тщательно выбирают обувь, чего не делают пенсионерки из России. Еще одной отличительной чертой иностранок специалистка назвала их стройность.