Как большевики забрали особняк великой балерины и фаворитки Николая II 

Уже в феврале 1917 года в особняк Матильды Кшесинской стали поступать многочисленные анонимки с угрозами. Бывшую приму Мариинского театра не любили, так как она была фавориткой Николая II . "Рамблер" выяснил, как большевики выгоняли балерину из собственного особняка.

Количество анонимных угроз было огромно, Кшесинская испугалась за свою жизнь и временно покинула знаменитый дом на углу Кронверкского проспекта и Большой Дворянской улицы, перебравшись в съемную квартиру.

Особняк никак не охранялся и в марте 1917 года разъяренная толпа ворвалась туда. Мародеры разграбили дом и уничтожали интерьеры. Солдаты запасного автомобильного броневого дивизиона заняли первый этаж и разогнали прислугу.

В то время партия большевиков еще не имела общего штаба, в особняке Кшесинской его и сформировали. Солдат выгнали и уже 11 марта Петербургский и центральный комитеты РСДРП (б) полностью осели во дворце.

Кшесинская попыталась вернуть свой дом и договориться с большевиками, даже общалась с Керенским, но все было тщетно. Разрешили только забрать личные вещи. Когда балерина зашла в дом, то обомлела. Мебель была поломана, а отделка разрушена.

Сама балерина стала объектом для насмешек и издевательств, она была живым символом прежней власти. В ответ на это, женщина подала в суд и выиграла его. Однако решение суда так и не исполнили.

Затем временное правительство сформировало для разгрома штаба большевиков значительный сводный отряд. Большевики вскоре переехали, а сводный отряд обосновался во дворце, который уже не имел ничего общего с былой роскошью.

В этот момент Матильда осознала, что в Петербурге ей больше нечего делать и уехала сначала в Кисловодск, а потом и вовсе эмигрировала в Париж, где основала балетную школу и дожила до 1971 года.