Как большевики забрали особняк великой балерины и фаворитки Николая II 

Уже в феврале 1917 года в особняк Матильды Кшесинской стали поступать многочисленные анонимки с угрозами. Бывшую приму Мариинского театра не любили, так как она была фавориткой Николая II. "Рамблер" выяснил, как большевики выгоняли балерину из собственного особняка.
Количество анонимных угроз было огромно, Кшесинская испугалась за свою жизнь и временно покинула знаменитый дом на углу Кронверкского проспекта и Большой Дворянской улицы, перебравшись в съемную квартиру.
Особняк никак не охранялся и в марте 1917 года разъяренная толпа ворвалась туда. Мародеры разграбили дом и уничтожали интерьеры. Солдаты запасного автомобильного броневого дивизиона заняли первый этаж и разогнали прислугу.
В то время партия большевиков еще не имела общего штаба, в особняке Кшесинской его и сформировали. Солдат выгнали и уже 11 марта Петербургский и центральный комитеты РСДРП (б) полностью осели во дворце.
Кшесинская попыталась вернуть свой дом и договориться с большевиками, даже общалась с Керенским, но все было тщетно. Разрешили только забрать личные вещи. Когда балерина зашла в дом, то обомлела. Мебель была поломана, а отделка разрушена.
Сама балерина стала объектом для насмешек и издевательств, она была живым символом прежней власти. В ответ на это, женщина подала в суд и выиграла его. Однако решение суда так и не исполнили.
Затем временное правительство сформировало для разгрома штаба большевиков значительный сводный отряд. Большевики вскоре переехали, а сводный отряд обосновался во дворце, который уже не имел ничего общего с былой роскошью.
В этот момент Матильда осознала, что в Петербурге ей больше нечего делать и уехала сначала в Кисловодск, а потом и вовсе эмигрировала в Париж, где основала балетную школу и дожила до 1971 года.