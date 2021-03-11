Шведская принцесса и ее супруг заразились коронавирусом 

Шведская кронпринцесса Виктория и ее супруг принц Даниэль заразились коронавирусом. Об этом со ссылкой на королевский двор сообщает Reuters

Члены королевской семьи отправились на карантин в среду, 10 марта, после того, как у наследной принцессы появились симптомы простуды. Впоследствии тест на COVID-19 у супружеской пары показал положительный результат. Вместе с родителями на карантине находятся их дети, принцесса Эстель и принц Оскар. За семьей наблюдает лечащий врач.

Принцесса Виктория и принц Даниэль переносят болезнь в легкой форме, их самочувствие оценивается как хорошее. Празднование именин наследной принцессы, которое планировалось провести в ограниченной форме 12 марта, отменено. Король и королева Швеции сделали прививки от коронавируса.

Ранее наследница шведского престола рассказала о своей борьбе с анорексией. По ее словам, проблемы начались после совершеннолетия, когда она начала помогать королю и участвовать в публичных мероприятиях. Попав в центр внимания, девушка стала предъявлять к себе все более высокие требования. В ноябре 1997 года королевская семья официально объявила, что кронпринцесса страдает расстройством пищевого поведения.

43-летняя кронпринцесса Виктория — дочь короля Швеции Карла XVI Густава и королевы Сильвии. Она — первая в очереди на престол Швеции, который в настоящее время занимает ее отец. Принцесса участвует в официальных визитах и представляет Швецию во время общественных мероприятий. Кроме того, принцесса занимается миротворческой деятельностью и оказывает поддержку инвалидам.