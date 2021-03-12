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Названы способные успокоить россиян звуки 

Lenta.ru и ещё 2 3 часа назад
Шум дождя и волн: названы способные успокоить россиян звуки
Фото: Depositphotos
Россиян способны успокоить такие звуки, как стук колес поезда, шум дождя, звук набегающих волн и музыкальные треки из личных плейлистов. Согласно поступившим в «Ленту.ру» результатам опроса, проведенного аудиосервисом «СберЗвук» и медицинским онлайн-сервисом «СберЗдоровье», лучшим способом расслабиться люди чаще всего называли мурчание кота.
Жителей России также расспросили о самых необычных местах, где те засыпали. Большинство опрошенных ответили «в своих постелях», однако некоторые указали и необычные места. Среди полученных ответов: «на дровах в блиндаже», «в участке ГИБДД», «внутри трактора», «в танцевальном клубе на стульях», «под елкой в лесу» и «под землей в пещере».
Некоторые россияне рассказали, что для восстановления или обретения спокойствия им достаточно услышать голос любимого человека, звуки саксофона или потрескивание костра. В более широкий список вошли шелест денежных купюр, неразборчивый шепот и прослушивание АСМР-контента.
По словам психотерапевта «СберЗдоровья» Гургена Хачатуряна, россиянам в первую очередь помогают заснуть спокойные электронные композиции. Также им легче настроиться на сон под скрипку Ванессы Мэй, глубокий и хриплый голос Владимира Высоцкого, песни Ланы Дель Рэй и композицию Moon River в исполнении Фрэнка Синатры.
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Люди , Ванесса Мэй , ГИБДД , Lenta.ru
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