Шум дождя и волн: названы способные успокоить россиян звуки

Россиян способны успокоить такие звуки, как стук колес поезда, шум дождя, звук набегающих волн и музыкальные треки из личных плейлистов. Согласно поступившим в «Ленту.ру» результатам опроса, проведенного аудиосервисом «СберЗвук» и медицинским онлайн-сервисом «СберЗдоровье», лучшим способом расслабиться люди чаще всего называли мурчание кота.

Жителей России также расспросили о самых необычных местах, где те засыпали. Большинство опрошенных ответили «в своих постелях», однако некоторые указали и необычные места. Среди полученных ответов: «на дровах в блиндаже», «в участке ГИБДД », «внутри трактора», «в танцевальном клубе на стульях», «под елкой в лесу» и «под землей в пещере».

Некоторые россияне рассказали, что для восстановления или обретения спокойствия им достаточно услышать голос любимого человека, звуки саксофона или потрескивание костра. В более широкий список вошли шелест денежных купюр, неразборчивый шепот и прослушивание АСМР-контента.