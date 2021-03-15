Что стало с фельдмаршалом Гитлера после войны

Уничтожить все после себя, чтобы сопернику ничего не досталось – тактика известная. Она широко применялась в годы Второй мировой войны. Один из сторонников этого метода – генерал-фельдмаршал Эрих Манштейн . В Вермахте он был одним из самых талантливых военачальников.

Кто такой генерал Манштейн

Немецкий генерал-фельдмайшер Эрих Манштейн прожил длинную жизнь. Он родился в 1887 году, принадлежал к знатному роду прусских аристократов, военная профессия у которых считалась семейной традицией. Участвовал в Первой и Второй мировых войнах.

Манштейна называют наиболее одаренным стратегом в Вермахте. Он был неформальным лидером немецкого генералитета. Именно он выдвинул основную идею плана вторжения во Францию. Верно служил Гитлеру до 1944 году, когда был уволен из-за разногласий с фюрером.

Историки отмечают, что Манштейн в отличие от многих своих коллег, иногда позволял себе иметь собственное мнение. Например, он не одобрял и не принимал участия в массовых зверствах на оккупированных его войсками территориях, но и не принимал мер по прекращению таких акций. С течением времени изменил точку зрения по «еврейскому вопросу» – от нейтральной до нетерпимой.

После войны был осужден как военный преступник, позже работал военным советником Конрада Аденауэра . Умер в 1973 году от инсульта.

Тактика «выжженной земли»

Тактика «выжженной земли» предполагает полное уничтожение любых объектов при отступлении, чтобы они не достались противнику. Во время Великой Отечественной войны применялась как советской, так и немецкой стороной.

Манштейн был одним из сторонников применения этой тактики. В 1942-1944 годах он командовал группой армий «Дон» и «Юг». Осенью 1943 года, во время отступления на Левобережной Украине, Манштейн, выполняя приказ Геринга, применял этот прием.

Он писал: «В зоне 20-30 км перед Днепром было разрушено, уничтожено или вывезено в тыл все, что могло помочь противнику немедленно продолжать свое наступление на широком фронте по ту сторону реки, то есть все, что могло явиться для него при сосредоточении сил перед нашими днепровскими позициями укрытием или местом расквартирования, и все, что могло облегчить ему снабжение, в особенности продовольственное снабжение его войск».

По словам военачальника, из оставляемых районов, были вывезены запасы, хозяйственное имущество и машины, которые могли использоваться для военного производства. Также вывезли цветные металлы, зерно и технические культуры, а также лошадей и скот.

В то же время Манштейн оговаривается, что «в немецкой армии — в противовес остальным — грабеж не допускался», «был установлен строгий контроль, чтобы исключить возможность вывоза какого-либо незаконного груза». По словам военачальника, вывозимое имущество и запасы представляли собой исключительно государственную, а не частную собственность.

Манштейн добавляет, что значительная часть местного населения тогда добровольно последовала за отступающими частями, «чтобы уйти от Советов, которых они опасались». «Образовались длинные колонны, которые нам позже пришлось увидеть также и в восточной Германии», – отмечает военачальник.

Суд

Нюрнбергский трибунал осудил применение «тактики выжженной земли». Но Манштейна судили не в Германии, а в Великобритании. Он предстал перед судом в 1949 году.

Уничтожение имущества на оставляемых территориях стало одним из пунктов приговора, однако главное обвинение заключалось в том, что он не предотвратил жертв среди мирного населения в ходе проведенных им сражений. Обвинение в пособничестве или организации истребления евреев на оккупированных территориях с Манштейна было снято.

«Я сказал на моем процессе: “Нельзя, будучи высоким военным руководителем, требовать в течение многих лет от солдат отдавать жизнь за победу, чтобы затем собственной рукой способствовать поражению”», – пишет Манштейн в мемуарах. По его мнению, Гитлер совершил стратегические ошибки, которые привели к поражению фашистов.