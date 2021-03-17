Трагическая жизнь бородатой женщины Энни Джонс

Даже в середине XX столетия, когда люди вплотную приблизились к разгадке тайны атома и искали способы достичь космоса, человеческие зверинцы и цирки уродов пользовались огромным спросом. Что касается XIX века — то это была золотая пора этих ужасных представлений. Бородатые женщины особенно ценились владельцами подобных сайдшоу, так как люди охотно шли на них смотреть. Энни Джонс из шоу Барнума была самой известной в США обладательницей мужской растительности на лице.

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Если верить слухам, то когда Энни родилась, ее подбородок уже украшали короткие черные волоски. Это немало озадачило как саму роженицу, так и акушерку, но на дворе был 1865 год и раз так получилось, значит на то была божья воля. Родители девочки быстро смекнули, что их дочь сможет обеспечить их безбедную жизнь и достойную старость, если подойти к вопросу с умом.

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Джонс не исполнилось еще и года, когда ее мать покинула родную Вирджинию и прибыла в Нью-Йорк, чтобы подороже продать врожденный «талант» своего ребенка. Родительнице уникального ребенка посоветовали обратиться к Финеасу Тейлору Барнуму, который владел самым известным в США шоу уродов.

Таким образом Энн, еще не научившись ходить, стала полноценным членом человеческого паноптикума. Девочке дали сценическое имя «Младенец Исав», в честь известного своей крайней волосатостью брата библейского Иакова. За то, что зеваки разглядывают бородатого ребенка, мать Энн каждую неделю получала от Барнума 150 долларов, что было по тем временам очень солидной суммой.

Энни Джонс будет «звездой» шоу уродов Барнума много лет, превратившись из «Младенца Исава» в «Леди Исава». Ее отлично знали от побережья Тихого до Атлантического океана и везде встречали с восторгом. Бородатые женщины были и кроме Джонс, но у Энн была своя, особая фишка, привлекавшая зрителей.

Несмотря на свой недостаток, женщина исключительно стильно одевалась, обладала отличными манерами и играла на нескольких музыкальных инструментах. Контраст между бородой, которая сделала бы честь лесорубу с озера Мичиган и изяществом девушки с хорошим воспитанием и был тем самым ключом к успеху.

Когда Энни было 15 лет, она вышла замуж за человека по имени Ричард Эллиот. Он был коллегой девушки по шоу Барнума, так как работал зазывалой на представлениях. В этой женитьбе была некоторая интрига — мало того, что родители Энни не одобряли замужество дочери, так еще и пришлось обманывать чиновника при регистрации брака — девушка не достигла совершеннолетия.

Приписать несколько лет девице, лицо которой обрамляет окладистая борода, было несложно и все прошло без осложнений. Сложно сказать, был ли брак Энни и Ричарда счастливым, но прожили они вместе 15 лет, после чего мирно расстались. Удивительно, но все произошло по инициативе супруги, которая полюбила другого.

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Нового избранника Энни Джонс звали Уильям Донован и вместе они прожили четыре года, большая часть которых прошла в гастрольных поездках по Европе. Но новый супруг заболел туберкулезом и вскоре умер. Бородатая Энни решила оставить сольную карьеру и вернулась в цирк к Барнуму — в единственное место, которое было ей по-настоящему родным.

К сожалению, удивительная женщина не на много пережила своего мужа. Она также умерла от туберкулеза в возрасте всего 37 лет. Болезнь она получила от своей больной матери, за которой ухаживала в свободное от выступлений время. Так закончилась жизнь «Леди Исав», которая не знала другой жизни, кроме как той, что была связана с фрик-шоу.