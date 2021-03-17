Как Марис Лиепа разбил сердце Галине Брежневой

У Галины Брежневой было множество романов, но ни один не принес дочери генсека счастья. Весь Союз обсуждал перипетии личной жизни этой женщины и она не уставала радовать любителей сплетен новыми интригами. Галина привыкла получать все что хочет, но в случае с танцором Марисом Лиепой это не работало. Он стал роковым мужчиной в жизни советской принцессы и разбил ее сердце.

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Знакомство Галины и Мариса произошло после того, как Брежнева развелась со своим первым мужем — цирковым акробатом Евгением Милаевым. Супруг был на 20 лет старше и отличался суровым нравом, благодаря чему ему удавалось без проблем справляться с беспокойной женой.Юная Галина сбежала из родительского дома и прожила с ним 10 лет, родив дочку. Несмотря на то что Леонид Ильич Брежнев тогда уже был крупным партийным функционером, Галина не изображала из себя даму высшего света и сама тянула все домашние хлопоты.

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Но потом семейная идиллия закончилась — Милаев увлекся другой женщиной, а у самой Брежневой начался роман с молодым, но уже очень известным иллюзионистом Игорем Кио. Вслед за артистом цирка у Галины были и другие увлечения, не оставившие в ее жизни особо следа.

Все изменилось, когда Галина встретила Мариса Лиепу — харизматичного и мужественного танцовщика балета. На тот момент он был женат на Маргарите Жигуновой и они воспитывали двоих детей. Брежнева не могла пройти мимо красивого латыша, который был на тот момент на пике своей славы.

Женщина буквально не давала Лиепе прохода. Она засыпала его цветами и подарками, посещала все спектакли и мероприятия, где могла встретить своего Мариса. Любой дефицит доставлялся по звонку на дом артисту, причем, чаще всего, без его ведома.

Объект ее воздыхания был доброжелателен и подчеркнуто вежлив, но недосягаем. Единственным знаком внимания от него был букет, всегда ожидавший Галину в кресле ее театральной ложи. Но однажды произошло чудо и влюбленной женщине показалось, что она достигла своей цели. Марис пригласил ее на свою родину, в Ригу.

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Они гуляли по балтийскому взморью и по старинным улицам города, разговаривали и шутили. В этот момент Брежнева была почти счастлива и верила, что, наконец, будет рядом с мужчиной своей мечты. Но после возвращения в Москву все стало на круги своя. Лиепа по-прежнему не спешил уйти из семьи и броситься в объятия к могущественной партийной принцессе.

Возможно, в Риге Брежнева была слишком настойчивой и торопливой и спугнула свое счастье — этого мы уже не узнаем. Неопределенность в личной жизни привела к тому, что Галина начала выпивать и терять свой лоск.

Лиепа закончил все резко и жестоко. Однажды он позвонил влюбленной в него женщине и как бы невзначай сообщил, что скоро прилетает с гастролей. Назвал он также дату и номер рейса, зная, что Брежнева не устоит и приедет его встречать. Так и случилось — Галина с цветами прибыла вовремя. Как раз чтобы увидеть, как возле трапа знаменитого артиста балета встречает его прекрасная жена Маргарита, похожая на зарубежную кинозвезду. Марис обнял супругу, поцеловал, они сели в автомобиль и уехали, а сраженная увиденным Брежнева долго стояла в зоне прилета и не могла прийти в себя.

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