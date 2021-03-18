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Названа доля россиян, делающих заначки от супругов 

News.ru и ещё 13 3 часа назад
Названа доля скрывающих доходы от семьи и друзей россиян
Фото: depositphotos.com
Размер своего заработка раскрывает своим партнёрам лишь половина россиян. 41% готов поделиться информацией с родителями, ещё 25% — с друзьями.
При этом честно рассказывают о размере зарплаты своим родственникам лишь 10% опрошенных сервисом Superjob. 20% россиян вообще предпочитают никому не говорить о сумме платежа, ежемесячно капающего на карточку, сообщил ТАСС.
Примерно 17% женщин не раскрывают свой доход перед мужьями, а вот среду мужчин — всего 13% «тихушников».
О своём заработке возлюбленным говорит 81% граждан. В то же время россиянки значительно более открыто говорят о размере денежных поступлений с родителями, чем мужчины.
Чаще всего о своей зарплате рассказывают близким люди в возрасте 18–24 лет.
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