Названа доля скрывающих доходы от семьи и друзей россиян

Размер своего заработка раскрывает своим партнёрам лишь половина россиян. 41% готов поделиться информацией с родителями, ещё 25% — с друзьями.

При этом честно рассказывают о размере зарплаты своим родственникам лишь 10% опрошенных сервисом Superjob. 20% россиян вообще предпочитают никому не говорить о сумме платежа, ежемесячно капающего на карточку, сообщил ТАСС.

Примерно 17% женщин не раскрывают свой доход перед мужьями, а вот среду мужчин — всего 13% «тихушников».

О своём заработке возлюбленным говорит 81% граждан. В то же время россиянки значительно более открыто говорят о размере денежных поступлений с родителями, чем мужчины.

Чаще всего о своей зарплате рассказывают близким люди в возрасте 18–24 лет.