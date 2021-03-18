"Мы справлялись без масок": умер президент Танзании, отрицавший коронавирус

Умер 61-летний президент Танзании Джон Магуфули. Об этом сообщила вице-президент страны Самиа Сулуху Хассан, передает государственный телеканал TBC.

При этом Магуфули перестал появляться на публике с конца февраля. Власти страны не хотели раскрывать информацию о состоянии президента, но слухи о его заражении коронавирусом уже были слышны. 15 марта лидер танзанийской оппозиции Лиссу сообщил, что президента на фоне COVID-19 подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По данным СМИ, президент лечился в кенийском Найроби, а затем был переведен в больницу в Индии.

Интересно, что президента Магуфули обсуждал весь мир из-за его особенной позиции по коронавирусу. Лидер Танзании попросту отрицал коронавирус, научные методы борьбы с ним, заявлял, что его страна свободна от инфекции и приглашал туристов.

К весне 2020 года в Танзании с 58 миллионами населения зарегистрировали 509 случаев коронавируса и 21 летальный исход. Однако уже к июню президент Джон Магуфули официально заявил, что болезнь в стране побеждена "благодаря Господу". При этом он порекомендовал использовать средства народной медицины, такие как корень имбиря, лечебные травы и паровые процедуры.

После этого заявления никакой статистики о коронавирусе в стране больше не ведется, а публичные комментарии на тему пандемии теперь запрещены. К декабрю 2020 года появились сообщения, что в стране растут заболевания пневмонией, однако чиновники местного минздрава заявили, что большинство случаев пневмонии с коронавирусом не связаны.

Так как лечение Магуфули отрицал, оставалось, по его мнению, молиться:

"Мы должны уповать на бога, в первую очередь, при борьбе с этой опасной болезнью. Да, надо предпринимать меры предосторожности, чтобы защитить себя от этой напасти, как советуют наши врачи. Но мы прожили больше года без вируса и справились как-то без этих масок, многие из вас их не носили", — заявил лидер Танзании Джон Магуфули.

Позже граждан все же призвали носить маски, но "не из-за коронавируса, а для профилактики респираторных заболеваний".

Рука помощи

В январе 2021 года Евросоюз выделил Танзании 27 миллионов евро на борьбу с коронавирусом, покупку вакцин и средств безопасности.

Но после получения средств президент страны заявил об отказе от вакцинации, потому как не хочет, чтобы граждан "использовали в качестве подопытных кроликов".

Затем президент страны назвал вакцины опасными и усомнился в их эффективности.

"Если бы белые были способны создавать работающие вакцины, они бы уже нашли вакцину от СПИДа, рака и туберкулеза", — заявил президент.

Всемирная организация здравоохранения раскритиковала позицию властей Танзании, однако министр здравоохранения Танзании Дороти Гваджима отметила, что у правительства есть "собственная процедура получения лекарств" и призвала граждан следить за личной гигиеной, пользоваться антисептиками и мыть руки.