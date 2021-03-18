За что советского аса №3 лишили одной медали «Золотая Звезда» 

Николай Гулаев входил в тройку самых результативных лётчиков Великой Отечественной войны. На борту его самолёта красовалось 57 звёзд. Именно столько вражеских машин сбил Гулаев. Он остался в истории как дважды Герой Советского Союза. Но на самом деле Николай Дмитриевич был представлен и к 3-й Золотой звезде.

Вылет без разрешения

Николай был первенцем супругов Гулаевых, простых рабочих, которые проживали в станице Аксайской Ростовской области. Николай, как и многие его сверстники, в юности увлёкся самолётами и даже посещал занятия в местном аэроклубе. Когда пришла пора службы в армии, Гулаев решил стать лётчиком. В 1938 году он поступил в авиационное училище в Сталинграде. Через 2 года Гулаев его окончил и войну встретил уже в звании лейтенанта.

Интересно, что свой первый результативный вылет Николай Гулаев совершил, даже не имея соответствующего допуска. Августовской ночью 1942 года под Сталинградом лётчик сбил самолёт противника. Вернувшись назад, он получил сначала выговор, а затем повышение в звании и награду. Как человек без опыта, который не имел понятия даже о том, какую набрать высоту, смог в темноте уничтожить самолёт противника, остаётся загадкой.

Дерзкий нрав дважды героя

Между тем именно в описанном выше поступке прекрасно виден характер лётчика. Журналист Сергей Доморощенов, который изучал биографию аса, рассказал в одной программе, что Гулаев отличался дерзким нравом. Именно это качество и стало впоследствии причиной лишения лётчика 3-й Золотой звезды. Впервые Гулаев получил звание Героя Советского Союза и медаль «Золотая звезда» в сентябре 1943 года. К тому времени на его личном счету уже было 13 немецких самолётов. Через год Николай Гулаев сбил 42 машины противника и удостоился второй аналогичной награды. Примечательно, что в одном из боёв за 4 минуты он уничтожил сразу 5 вражеских самолётов.

Скандал в столичном ресторане

Летом 1944 года Гулаева отозвали в Москву для обучения в военно-воздушной академии. Тогда наряду с Николаем Дмитриевичем в столицу прибыло ещё несколько таких же талантливых лётчиков. К концу войны власти решили поберечь их жизни для мирного времени и последующей службы на руководящих должностях. Перед началом учёбы Гулаев должен был получить свою 3-ю Золотую звезду. Указ об этом уже был обнародован, но непримиримый характер лётчика оказался сильнее тяги к славе. По одной из версий, выдвинутой журналистом Андреем Сидорчиком, прибыв в Москву, Гулаев решил зайти с товарищами в ресторан одноимённой гостиницы. Однако сотрудник ресторана сообщил лётчикам, что мест в зале больше нет. На свою беду Николай Дмитриевич заметил среди посетителей румынских военнослужащих, которые, как известно, некоторое время были союзниками Германии. Гулаев разозлился и устроил скандал. После того, как о произошедшем узнало командование, приказ о награждении воздушного аса отозвали.

После войны

Гулаев окончил академию уже после войны. Несколько лет он прожил в Ярославле, где командовал 133-й авиационной истребительной дивизией. С середины 1960-х годов Николай Дмитриевич руководил 10-й армией ПВО в Архангельске, которая в то время считалась одной из самых сильных в мире. В 1979 году, уже будучи генерал-полковником, Гулаев ушёл в отставку. Через 6 лет гениального лётчика не стало.