Неприличные факты о Тургеневе, которые не принято афишировать 

Иван Сергеевич Тургенев — русский писатель, известный по всему миру. Филологи называют Тургенева лучшим стилистом в истории отечественной литературы, так как его язык чист и поэтичен.

Однако на родине Тургенева недолюбливали, а Достоевский и вовсе ненавидел. Все дело в интеллигентной семье, европейском образовании и высокой зарплате.

Тургенев связывал отечество с западом, при этом его постоянно обвиняли в том, что настоящей России он и не знает. "Рамблер" собрал еще несколько неожиданных фактов о жизни Тургенева.

Плагиат

В 1860 Иван Гончаров обвинил Тургенева в плагиате. По мнению Гончарова, идеи в романах «Дворянское гнездо» и «Накануне» заимствованы из его книги «Обрыв».

Гончаров слал Тургеневу едкие письма, где всячески намекал, что тот послушал, зачитанный отрывок, и переписал. Тургенев, в свою очередь, делал вид, что намеков не понял, но когда ситуация вышла из-под контроля, пришлось обращаться к литераторам.

Литературный суд обвинения, отверг а Иван Сергеевич с Гончаровым общаться перестал.

Третий лишний

Тургенев был безумно влюблен в оперную певицу Полину Виардо , за которой он следовал по всей Европе в течение 38 лет. К слову, Виардо все это время была замужем.

Писатель даже сумел найти общий язык с мужем своей возлюбленной и стать членом их семьи. Много лет он жил вместе с ними на правах хорошего друга из России.

Накануне своей смерти Тургенев отписал все свое немалое состояние Полине Виардо.

Муму

В основу рассказа «Муму» положена реальная история, виновницей которой стала деспотичная орловская помещица Варвара Петровна Тургенева.

Прототипом Герасима был крепостной по имени Андрей, с детства немой, но рослый и очень красивый парень. Во время поездок его приметила Варвара Петровна и забрала в Москву, где он работал дворником.

У немого была собака, которая однажды залаяла на Варвару Петровну. Барыня немедля приказала ее утопить. Дворник, мучаясь, выполнил приказ барыни, но на работе остался.

Второй шанс обрести счастье в доме барыни касался уже личной жизни. Андрей влюбился в прачку и даже хотел жениться, но Варвара этого не позволила.

Произвол матери травмировал Тургенева, но пойти против нее он не мог. Чувство вины и безысходности вылились в трагический рассказ.