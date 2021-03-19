Как Николай Рубцов предсказал собственную гибель

Николай Рубцов был талантлив и молод, вряд ли кто-то мог предположить, что его ждет такая короткая жизнь. Хотя сам он, казалось, вполне допускал возможность умереть молодым. Во всяком случае он фактически предсказал свою смерть в одном из стихотворений. О каком произведении идет речь, и как погиб молодой поэт, читайте в материале “Рамблера”.

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Свой первый сборник стихов под названием “Волны и скалы” Николай Рубцов издает в 1962 году. Тогда же принимает решение поступать в Литературный институт. Студенческая жизнь молодого поэта была бурной и интересной, в то же время его стихи начинают печатать в солидных московских изданиях.

Но жизнь Рубцова безоблачной не была, так, например, его несколько раз хотели отчислить из института. Сказывался горячий нрав студента: причинами каждый раз становились драки. Однако через 7 лет после поступления Рубцову диплом об окончании Литературного института все же вручили.

Рубцов живет в Вологде , работает в газете “Вологодский комсомолец”, его стихи регулярно печатают в газетах и журналах, входит два сборника. Налаживается личная жизнь: еще в общежитии Литературного института Николай познакомился с поэтессой Людмилой Дербиной. Он вслед за Рубцовым приезжает в Вологду, молодые люди планируют пожениться. Свадьбу назначают на 19 февраля 1971 года, но ровно за месяц до знаменательного события, 18 января, Николай Рубцов погибает.

За год до смерти Рубцов пишет стихотворение, словно предсказывающее его судьбу “Я умру в крещенские морозы ”. Поэт будто предчувствовал свой уход, хотя внешне все складывалось вполне благополучно.

В роковой вечер 18 января 1971 года в квартире Рубцова и Дербиной собрались коллеги поэта. Во время Застолья между Николаем и Людмилой началась перепалка. Гости, чтобы не вмешиваться в семейный конфликт, сочли правильным покинуть молодых людей. А через некоторое время в ближайшее отделение милиции пришла Людмила Дербина, признавшаяся, что задушила Рубцова.