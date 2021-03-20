Как Аль Капоне стал королем мафии

Имя Аль Капоне неизменно связано со словом "мафия". Кажется, в мире нет человека, кто бы не слышал о нем. "Рамблер" выяснил, как мужчине удалось стать королем мафии.

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Юность

Альфонсе Капоне родился в семье итальянских эмигрантов в Бруклине в 1899 году. Семья была бедной, детей было много, ни о какой принадлежности к мафии и речи не шло. Однако уже в шестом классе Альфосе выгнали из школы за то, что он ударил учительницу.

Подростком парень работал разнорабочим и грузчиком, а спустя пару лет устроился охранником в бильярдный клуб. Постепенно он обрастал связями и познакомился с криминальным авторитетом Джонни Торрио, вскоре став частью его банды.

Путь наверх

Именно в Чикаго началось восхождение Аль Капоне к славе. Его шеф "опекал" бордели, казино и занимался нелегальным производством алкоголя.

К началу 1920-х Аль Капоне стал “правой рукой” Торрио, он занимался вымогательством денег, выбивал долги. В то время основную конкуренцию итальянской мафии составляли ирландцы, которые убили бухгалтера Торрио. Тогда Аль Капоне нашел виновного и пустил в него очередь из автомата. Дело закрыли, так как полицейские и чиновники уже были куплены.

Капоне обожал "убирать" конкурентов и был настоящим убийцей. Он постоянно ввязывался в перестрелки, в ходе одной из них чуть не погиб Джонни Торрио. Выжив, он ушел из дела, а Капоне занял его место. В Чикаго появился новый король.

Капоне создавал фиктивные компании, которые служили прикрытием алкогольной империи и помогали "отмывать" деньги. Можно сказать, что он изобрел множество преступных схем, которые в той или иной мере используются до сих пор.

Конец Аль Капоне

Удивительно, но в кончине Капоне не участвуют другие мафиози, а только налоги и сифилис. Власти не могли арестовать его преступления, так как он умело обходил закон и давал взятки. Тогда президент Гувер решил натравить на него налоговую.

Аль Капоне арестовали в 1932 году, его отправили за решетку на 11 лет. Затем его отправили в самую отдаленную тюрьму Алькатрас, чтобы тот не поддерживал связь с командой.