Каких жертв сталинского террора отказались реабилиторовать

Процесс реабилитации осужденных в период с 20-х до начала 50-х годов начался сразу после смерти Сталина. По указу «Об амнистии» 1953 года Верховного Совета СССР было выпущено на свободу до полутора миллионов человек.

Массовая юридическая реабилитация началась с 1961 года. Тогда за отсутствием состава преступления были реабилитированы 737 182 человека, с 1962 по 1983 год были реабилитированы 157 055 человек. Процесс реабилитации был возобновлен в конце 80-х. Тогда были реабилитированы почти все репрессированные деятели ВКП(б), и многие из тех, кто был объявлен «классовым врагом». В 1988-89 годах были пересмотрены дела на 856 582 человека, по ним реабилитировано 844 740 человек. И, наконец, в 1991 году был подписан «Закон о реабилитации жертв политических репрессий». С момента начала действия этого закона и по 22015 год было реабилитировано более 3,7 миллиона человек. И тем не менее, даже при такой масштабной работе, заключающейся в пересмотре миллионов дел, отнюдь не все репрессированные были признаны невиновными. Кто же так и не получил реабилитации? Закон 1991 года запрещает реабилитировать тех, кто сам участвовал в репрессиях.

Генрих Григорьевич Ягода

С 1934 по 1936 год он занимал пост наркома внутренних дел СССР. Именно под руководством Ягоды был создан ГУЛАГ. Он же начал строительство Беломоро-Балтийского канала силами заключенных. Он официально носил титул «первого инициатора, организатора и идейного руководителя социалистической индустрии тайги и Севера». Созданная им машина перемолола в итоге и его самого: в 1937 году он был арестован, а через год расстрелян. Ягоду обвиняли в совершении «антигосударственных и уголовных преступлений», в «связях с Троцким, Бухариным и Рыковым, организации троцкистско-фашистского заговора в НКВД, подготовке покушения на Сталина и Ежова , подготовке государственного переворота и интервенции».

Николай Иванович Ежов

Этот человек, как известно, возглавлял народный комиссариат внутренних дел с 1936 по 1938 год. Это ему принадлежит сомнительная честь организатора репрессий 1937-38 года, известных, как «большой террор». В народе эти репрессии получили название «ежовщина». В 1939 году он был арестован, а в 1940 -- расстрелян по обвинению в подготовке антисоветского государственного переворота и шпионажа в пользу пяти иностранных разведок.

Лаврентий Павлович Берия

С 1941 года Лаврентий Берия – генеральный секретарь госбезопасности. Берия – «правая рука Сталина», человек из ближайшего окружения «отца народов», стал для многих поколений советских людей едва ли не символом сталинских репрессий, несмотря даже на то, что в период «большого террора» на посту наркома внутренних дел был отнюдь не Берия. Лаврентия Павловича не обошла судьба его предшественников, он так же стал жертвой запущенного в начале 30-х маховика арестов и казней по странным обвинениям. Берия был арестован в 1953 году, признан виновным в шпионаже и заговоре с целью захвата власти, и расстрелян.

Деканозов, Мешик, Влодзимирский, Меркулов

Это люди из ближайшего окружения Берии, чекисты, активные участники сталинских репрессий. И Владимир Георгиевич Деканозов , и Павел Яковлевич Мешик, и Лев Емельянович Владзимирский, и Всеволод Николаевич Меркулов были арестованы по делу Берии, признаны виновными в шпионаже с целью захвата власти и расстреляны в 1953 году.

Юридический казус