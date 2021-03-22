Главные тайны биографии «вождя» Третьего рейха

Главные тайны своей жизни и смерти невзрачный ефрейтор Адольф Шикльгрубер, доросший до гегемона Третьего Рейха, унес с собой.

Их, главных загадок феномена Адольфа Гитлера, по сути, только две: как ничтожный второсортный художник в кратчайшие сроки смог добиться столь оглушительного успеха у народных масс и стать лидером самой влиятельной в военном отношении мировой державы и мог ли этот земной полубог на закате дней банально покончить жизнь самоубийством?

Фюрер заключил сделку с дьяволом?

Данная версия вознесения никому не известного художника из австрийской деревни Рансхофен до центральной фигуры германского национал-социализма 30-х годов ХХ века и в конечном итоге лидера нации для большинства историков выглядит излишне экстравагантной. Но это если не учитывать особенности предпочтений Гитлера и его теперь уже общеизвестную склонность к мистицизму и оккультизму.

Сторонники бесовского происхождения энергетической мощи Гитлера склоняются к тому, что своему стремительному карьерному взлету Адольф Гитлер обязан сделке с дьяволом. Якобы фюрер продал ему душу в обмен на перспективы всемирного господства. Толчком для появления столь абсурдной, на первый взгляд, теории стала находка, сделанная в послевоенном Берлине в 1946 году.

Найденный документ, который, как утверждают апологеты теории дьявольского заговора, впоследствии изучался церковниками Ватикана, содержит ни больше ни меньше текст соглашения с дьяволом. И человек, подписавший этот договор, – именно Гитлер. Якобы Адольф Шикльгрубер заложил свою душу нечисти, и конечная дата ее «отдачи» ангелу ада наступает через 13 лет. Подпись кровью на документе обозначает конкретное число – 30 апреля 1932 года. Как известно, именно 30 апреля 1945 года Гитлер и Ева Браун согласно официальной версии покончили с собой в бункере берлинской Рейхсканцелярии.

Сторонники этой мистической гипотезы утверждают, что группа крови на документе идентична группе крови Гитлера.

Ему были присущи мистика и оккультизм

Можно скептически оценивать предположение о сделке Гитлера с дьяволом, но отрицать жгучий интерес фюрера к мистике и оккультизму бессмысленно – эти факты подтверждены документально.

Теории мистического происхождения германцев и исключительности арийской расы, так понравившиеся Гитлеру, активно внедрялись в массы в Германии на протяжении всего правления фюрера. Это была абсолютно демоническая идеология с точки зрения любого вероисповедания. Вероятно, поэтому и предположения о сделке Гитлера с дьяволом, абсолютно абсурдные на первый взгляд, на этом фоне могут выглядеть убедительными: теория уничтожения целых народов во славу одного не вписывалась ни в одну религиозную догму.

Смерть в Вальпургиеву ночь

Согласно официальным данным Гитлер и его любовница Ева Браун покончили с собой в ночь с 29-го на 30 апреля. Это Вальпургиева ночь, время разула нечисти. К слову, поверья о дьявольском периоде были распространены только у германоязычных народов. Гете отразил это явление в своем «Фаусте». Ритуальная смерть Гитлера совпадает с датой «продажи души дьяволу», на которую ссылаются сторонники сделки фюрера с ангелом ада.

Умер или скрылся?

Одна из самых больших загадок Гитлера заключается в его «посмертной биографии». По официальной версии после обнаружения останков Гитлера, сожженных приближенными фюрера, советские военные довершили недоделанное нацистами, развеяв прах этого дьявола во плоти. Скептики же утверждают, что даже рост найденного обожженного трупа не соответствовал оригиналу, а произведенное по факту обследования трупа Гитлера следствие в целом было формальным.

Чудесное спасение Адольфа Гитлера из окруженного и пылающего Берлина идеально вписывается в концепцию спасения многих лидеров Третьего Рейха, сбежавших в решающий период Второй Мировой войны в Латинскую Америку, США и другие страны. Есть предположение, что Гитлер укрывался в Тибете, Южной Америке и даже на базе нацистов в Антарктиде. Многочисленные свидетельства «очевидцев» пестрят упоминаниями о встрече с фюрером в самых разных частях света.