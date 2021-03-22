Проклятые деньги: трагедии одной из самых богатых семей США

Джей Пол занял у отца 10 000 долларов и вложил их в покупку участка в городке Хаскелл, на котором были обнаружены залежи нефти. Позже журнал Fortune назовет его самым богатым американцем. "Рамблер" расскажет, почему деньги не сделали его семью счастливей.

Фото: ru.wikipedia.org ru.wikipedia.org

В 1923 году Джей Пол впервые женился — его избранницей стала 18-летняя Джанетт Дюмон, они пробыли в браке три года. Следующей супругой миллионера стала 17-летняя Эллин Эшби — счастье длилось год. Потом была Адольфина Хелмле, Анн Рорк и Тедди Линч. Лишь с последней супругой Джей Пол Гетти смог прожить дольше, чем несколько лет — их брак просуществовал почти 20 лет.

Многочисленные любовные связи подарили миллионеру пятерых детей. Однако хорошим отцом его было назвать трудно. Джей постоянно работал, скупал компании конкурентов и увеличивал доход. В 1966 году он вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый богатый человек мира с состоянием в 1,2 млрд долларов США.

Все это время Джей Пол вместе с прислугой жил в отеле «Ритц-Карлтон», но позже нашел подходящую недвижимость в Британии. Купив роскошную резиденцию, Джей Пол Гетти начинил его самыми дорогими картинами и арт-объектами, включая работы Ренуара и Рембрандта.

При этом судьбы его детей и внуков были несчастны. Подающий большие надежды старший сын Джея Пола Джордж Франклин Гетти II увлекся алкоголем и запрещенными веществами. В 1973 году он умер, напоровшись на вилку.

Другой сын американского предпринимателя, Джон Пол Гетти II, совершенно не интересовался делами отца. Зато он женился на музе дизайнеров, художников и режиссеров, Талите Пол, которую спустя почти десять лет найдут мертвой в квартире Гетти.

В 1973 году 16-летний сын Джона Гетти от первого брака Джон Пол Гетти III был похищен неизвестными преступниками в Риме. Дед не сразу решился помогать внуку, так как это бы стало зеленым светом для других мошенников. Но, когда в редакцию передали ухо парня, дед вмешался. Мошенники выпустили заложника, но дальнейшее общение дед не поддержал.

Позже освобожденный сын пережил инсульт, вызванный приемом большого количества запрещенных веществ, и всю оставшуюся жизнь он провел в инвалидном кресле.

Трагично сложилась и судьба дочери Джона Пола Гетти II Эйлин. Она вышла замуж, родила ребенка и развелась. А потом у девушки диагностировали СПИД.