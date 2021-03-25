О разнице менталитетов народов мира ходят легенды. Американцы думают, что у каждого россиянина есть ручной медведь, а в подъездах греются пингвины. Жители России считают, что почти у всех в США есть разрешения на хранение и использование оружия. Стереотипы о странах были, есть и будут существовать еще очень долго. Ведь все неизвестное окутано слухами и домыслами.

Однако разница в восприятии мира у американцев и русских точно присутствует. К примеру, существуют десять привычек, которые выдадут русского в США. О них своим подписчикам рассказала YouTube-блогер Nellifornication . Девушка вот уже пару лет живет в Лос-Анджелесе и успела заметить некоторые интересные вещи. Что же выдает русского в США?

1. Снимает ботинки

По словам Нелли, любой русскоязычный человек, попадая в дом в США, начинает сразу снимать обувь. В России не принято ходить по дому в обуви — чего не скажешь об Америке. Во многих штатах наличие уличной обуви на ногах никого не смущает. В Калифорнии, продолжает девушка, обувь снимают только перед тем, как лечь в кровать.

«В этом плане посоревноваться с русскоязычными могут только разве что азиаты. Вот у них тоже принято снимать обувь и в носочках двигатьс

2. В магазине покупает главное

Продуктовая корзина также может выдать россиянина. Приходя в магазин, он сначала купит самые важные и главные продукты — например, молоко и хлеб. А вот американцы начнут свой продуктовый шопинг, скорее всего, с газированной воды, сыра и чего-то еще.

3. Пакет с пакетами

Пакет, который останется после шопинга, россиянин обязательно сложит в другой пакет — американцы так не делают. Есть два варианта, куда они могут отправить свои пакеты. Во-первых, они могут сразу их утилизировать. Во-вторых, для повторного использования они складывают их в машине.

4. В сообщении обязательно оставит смайлик

Американцы не используют отдельные скобочки (без точек) для выражения эмоций. Они используют двоеточие и скобочку.

5. Утепляется — даже в +15 градусов

Американские же дети, по словам Нелли, даже в +12 градусов могут быть просто в легких штанишках и майках. У них не принято при такой температуре одеваться тепло.

6. Гремит ложкой

Большинство русскоязычных граждан будут перемешивать чай или кофе в стакане так, что все будет звенеть. Казалось бы, ничего особенно в этой привычке нет, но она очень отличает россиянина от европейца и американца.

7. Обращается к малознакомым людям со слов «девушка», «женщина», «молодой человек», «мужчина»

Американцы и европейцы, обращаясь к незнакомому человеку, говорят: «мистер», «мэм», «мадам». Если человек говорит иначе, значит он представитель другой страны.

8. Любит «присесть на дорожку»

Современные американцы не очень верят в приметы, поэтому если кто-то резко начнет стучать по дереву или «приседать на дорожку», то для них это будет выглядеть весьма странным.

9. Жесты и взгляды

Некоторые американцы определяют русского по угрюмому выражению лица. Как рассказала Нелли, дело не в том, что россияне выглядят злыми. Они просто слишком серьезные даже в обычных ситуациях.

10. Постоянно говорит: «Ой!»

Американцы не используют это междометие. От них чаще всего можно услышать «Упс!».