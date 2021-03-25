О разнице менталитетов народов мира ходят легенды. Американцы думают, что у каждого россиянина есть ручной медведь, а в подъездах греются пингвины. Жители России считают, что почти у всех в США есть разрешения на хранение и использование оружия. Стереотипы о странах были, есть и будут существовать еще очень долго. Ведь все неизвестное окутано слухами и домыслами.
Однако разница в восприятии мира у американцев и русских точно присутствует. К примеру, существуют десять привычек, которые выдадут русского в США. О них своим подписчикам рассказала YouTube-блогер Nellifornication
. Девушка вот уже пару лет живет в Лос-Анджелесе и успела заметить некоторые интересные вещи. Что же выдает русского в США?
1. Снимает ботинки
По словам Нелли, любой русскоязычный человек, попадая в дом в США, начинает сразу снимать обувь. В России не принято ходить по дому в обуви — чего не скажешь об Америке. Во многих штатах наличие уличной обуви на ногах никого не смущает. В Калифорнии, продолжает девушка, обувь снимают только перед тем, как лечь в кровать.
«В этом плане посоревноваться с русскоязычными могут только разве что азиаты. Вот у них тоже принято снимать обувь и в носочках двигатьс
2. В магазине покупает главное
Продуктовая корзина также может выдать россиянина. Приходя в магазин, он сначала купит самые важные и главные продукты — например, молоко и хлеб. А вот американцы начнут свой продуктовый шопинг, скорее всего, с газированной воды, сыра и чего-то еще.
3. Пакет с пакетами
Пакет, который останется после шопинга, россиянин обязательно сложит в другой пакет — американцы так не делают. Есть два варианта, куда они могут отправить свои пакеты. Во-первых, они могут сразу их утилизировать. Во-вторых, для повторного использования они складывают их в машине.
4. В сообщении обязательно оставит смайлик
Американцы не используют отдельные скобочки (без точек) для выражения эмоций. Они используют двоеточие и скобочку.
5. Утепляется — даже в +15 градусов
Американские же дети, по словам Нелли, даже в +12 градусов могут быть просто в легких штанишках и майках. У них не принято при такой температуре одеваться тепло.
6. Гремит ложкой
Большинство русскоязычных граждан будут перемешивать чай или кофе в стакане так, что все будет звенеть. Казалось бы, ничего особенно в этой привычке нет, но она очень отличает россиянина от европейца и американца.
7. Обращается к малознакомым людям со слов «девушка», «женщина», «молодой человек», «мужчина»
Американцы и европейцы, обращаясь к незнакомому человеку, говорят: «мистер», «мэм», «мадам». Если человек говорит иначе, значит он представитель другой страны.
8. Любит «присесть на дорожку»
Современные американцы не очень верят в приметы, поэтому если кто-то резко начнет стучать по дереву или «приседать на дорожку», то для них это будет выглядеть весьма странным.
9. Жесты и взгляды
Некоторые американцы определяют русского по угрюмому выражению лица. Как рассказала Нелли, дело не в том, что россияне выглядят злыми. Они просто слишком серьезные даже в обычных ситуациях.
10. Постоянно говорит: «Ой!»
Американцы не используют это междометие. От них чаще всего можно услышать «Упс!».
В любом случае, узнать особенности каждой страны можно, только побывав там. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочесть.