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Цискаридзе назвал себя лучшим артистом балета

Катерина Саломе
6 часов назад
Александр Цискаридзе утверждает, что остается лучшим артистом балета. Ведь сама природа даровала ему талант. Об этом бывший премьер Большого театра заявил в YouTube-шоу Василия Конова.
Цискаридзе назвал себя лучшим артистом балета
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Несмотря на такое высокое о себе мнение, Александр признается, что мама не позволила превратиться ему в себялюбца. «Она все время пыталась спесь сбить, за что ей очень благодарен», - отметил Цискаридзе.
По словам танцора, он неоднократно сталкивался с предательством и заговором среди коллег. Звезда отмечает, что ему не раз вонзали нож в спину коллеги, однако он всегда готов дать отпор.
«Я очень хорошо понимаю, что, выходя из театра, надо образ снять. Вот в театре ко мне по иерархии лучше не подходить: я стою так высоко, что любого быстро поставлю на место»,
- заявил артист.
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