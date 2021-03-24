Цискаридзе назвал себя лучшим артистом балета

Александр Цискаридзе утверждает, что остается лучшим артистом балета. Ведь сама природа даровала ему талант. Об этом бывший премьер Большого театра заявил в YouTube-шоу Василия Конова.

Несмотря на такое высокое о себе мнение, Александр признается, что мама не позволила превратиться ему в себялюбца. «Она все время пыталась спесь сбить, за что ей очень благодарен», - отметил Цискаридзе.

По словам танцора, он неоднократно сталкивался с предательством и заговором среди коллег. Звезда отмечает, что ему не раз вонзали нож в спину коллеги, однако он всегда готов дать отпор.

«Я очень хорошо понимаю, что, выходя из театра, надо образ снять. Вот в театре ко мне по иерархии лучше не подходить: я стою так высоко, что любого быстро поставлю на место»,