Россиянин 40 лет искал отца и узнал его в дворнике из Сети

Виталий Никифоров живет в томском реабилитационном центре «Рука помощи» и пытается избавиться от алкогольной зависимости. Ранее он служил в Северном флоте, потом начал путешествовать и переезжать из города в город: жил в Санкт-Петербурге, на Кавказе, в Адыгее, а в 1984 году приехал в Сибирь. Про семью он рассказывает мало. С одним из сыновей Виталий общается, а с Дмитрием не виделся около сорока лет.