Что известно о женщине, которая жила дольше всех в мире

В истории есть легенды о долгожителях, чей возраст достигал 200 и более лет, но они официально не задокументированы, поэтому ученые в это не верят. Существует еще много фиктивных долгожителей, которые появились из-за ошибки в документах. В современной истории существуют люди, которые были официально признаны долгожителями, но самый большой возраст составляет 122 года, и эта женщина известна в современной истории. "Рамблер" рассказывает, что о ней известно.

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Жанна Кальман родилась в городе Арль во Франции, где и прожила всю жизнь. Ее возраст был зафиксирован документально и безошибочно. Ее образ жизни до сих пор исследуется многими учеными.

Кальман родилась в семье судостроителя. В юном возрасте она подрабатывала в лавке у своего отца, и ее образ жизни не отличался от других детей. У нее был брат Франсуа, который тоже считается долгожителем — он умер в возрасте 97 лет.

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Жанна удачно вышла замуж за владельца магазина, поэтому у нее была возможность не работать. Она рассказывала, что ее день состоял из игры в теннис, езды на велосипеде, плавания и посещения опер. У Кальман была дочь, которая вышла замуж и родила сына, но вскоре все наследники женщины и муж скончались.

Так как у Кальман не было никаких родственников, она заключила сделку с адвокатом Франсуа Раффре. По договору, он должен был выплачивать ей каждый месяц 2500 франков до смерти, а после ее кончины адвокат бы получил квартиру. Цена квартиры стоила как 10 ежемесячных выплат, но в итоге Кальман прожила еще 32 года после сделки. Сам адвокат скончался раньше не, а долг выплачивала его жена.

После 110-летнего юбилея Кальман переехала из своей квартиры в дом престарелых. Тогда же на нее обратили внимание журналисты, которые каждый год в день ее рождения приезжали поздравлять и брать у нее интервью. К 115 годам Кальман практически потеряла слух и зрение, но нейропсихологиях, проводившие с ней исследования, отмечали, что она сохраняла ясный ум и память.Она скончалась 4 августа 1997 года от естественных причин.

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