Современные ученые из России, о которых знают во всем мире

Состояние современной науки в России стало актуальной темой после того, как отечественные врачи предоставили вакцину для коронавируса. До сих пор далеко не все верят в то, что она спасает, а не вредит. В связи с этим "Рамблер" решил вспомнить современных ученых, о которых знают во всем мире.

Фото: кадр из передачи кадр из передачи

Григорий Перельман

Российский математик решил одну из семи задач тысячилетия, которые оставались без ответа долгие годы. Он доказал гипотезу Пуанкаре.

Перельман отказался от денежного приза и сллавы, ушел из института и оборвал связи с коллегами. Он также не согласился стать членом Российской академии наук . Кажется, будто разгадка гипотезы была смыслом его жизни, достигнув которогого, он потерял к ней интерес.

Сейчас математик ведет отшельнический образ жизни, редко выходит из квартиры и не общается с людьми.

Юрий Оганесян

Периодическая таблица химических элементов или таблица Менделеева описывает все существующие химические элементы.

В XXI веке в периодическую таблицу добавили четыре элемента. Три из них были синтезированы в Институте ядерных исследований под руководством Юрия Оганесяна

Оганесян – исследователь с мировым именем, продвинувший ядерную физику вперёд. Он стал вторым учёным в мире, в честь которого при жизни назвали элемент таблицы Менделеева – Оганесон.

Артем Оганов

Российский химик-кристаллограф. Оганов закончил МГУ , затем долго работал в Британии, Швейцарии и США. Получив множество наград, учёный вернулся в Россию и продолжает работать.

Оганов и его команда разработали вычислительный алгоритм, который может предсказать кристаллическую решётку любого химического соединения. Тем самым можно заранее узнать свойства материала, не получая его.