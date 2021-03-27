«Ненавидели, но избирали»: почему англичане не любили Маргарет Тэтчер

Маргарет Тэтчер — это единственная женщина, которой удалось занять пост премьер-министра Великобритании. Однако до сих пор ее считают неоднозначной личностью. "Рамблер" расскажет почему.

Фото: кадр из передачи кадр из передачи

"Железная леди" Тэтчер была бесконечно строга, ненавидела женщин, не принимала коммунизм и рабочее движение. Ей казалось, что если человек не добился успеха, значит не так сильно этого хотела.

Безусловно, далеко не каждый мог с такой позицией смириться. При этом политика Тэтчер, которую впоследствии начали звать "тэтчеризмом", была направлена на борьбу с дефицитом бюджета. Так как в должность она вступила на пороге экономического спада.

Новому премьеру пришлось действовать жестко. Она сократила дотации госпредприятиям, расходы на образование, здравоохранение, ЖКХ, помощь депрессивным регионам. С одной стороны, радикальные меры приводили к обнищанию рабочих и служащих. C другой, они выводили из-под удара самых обеспеченных подданных Великобритании.

В стране вспыхнула настоящая социальная война, пиком которой стала годичная забастовка английских шахтеров против закрытия шахт и увольнения более 20 тысяч человек. Однако Тэтчер относилась к этому спокойно.

Но были и плюсы, например, она приватизировала государственные предприятия и государственное жилье, реформировала систему образования, жестко боролась с преступностью и поддерживала традиционные ценности.

Внешняя политика была такой же успешной, как и внутренняя политика. Все началось с аргентинского вторжения на Фолклендские острова в марте восемьдесят второго года. Можно сказать, что Тэтчер без чьей-либо поддержки повторно захватила Фолклендские острова. Это закрепило за ней прочный военный успех.

Маргарет Тэтчер часто не находила "друзей" в кабинете министров или поддержки со стороны королевской семьи, но она имела дело жизни, а также ее сильно поддерживал муж.