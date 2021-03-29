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Однокурсницы Ельцина рассказали, каким он стал после отставки

Мария Грибова
4 часа назад
Валентина Шмакова и Анфиса Павлова рассказали, что первый президент России Борис Ельцин стал более раскрепощенным после объявления об отставке. Об этом его однокурсницы сообщили в интервью телеканалу RTVi.
Однокурсницы Ельцина рассказали, каким он стал после отставки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Шмакова поделилась, что после ухода с поста президента Ельцин стал больше шутить и «танцевал хорошо». А Павлова, в свою очередь, рассказала, что они с экс-президентом выезжали на природу и много фотографировались.
Напомним, что Ельцин объявил об уходе с поста президента России 31 декабря 1999 года.
Люди,Борис Ельцин,
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