Джошуа Нортон: человек, который был императором США

С самого начала Соединенные Штаты Америки выбрали для себя республиканский строй. Но это не помешало американцу Джошуа Нортону провозгласить себя императором США и даже протектором Мексики. Подробности — в статье «Рамблера».

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Уроженец Лондона Джошуа Абрахам Нортон вырос в Южной Африке, а в 1849 году эмигрировал в Сан-Франциско, получив в наследство от своего отца 40 тысяч долларов. Здесь он начал активно зарабатывать на сделках с недвижимостью, а потом решил вложить весь свой капитал в рис. Дело в том, что в тот момент Китай, где бушевал массовый голод, наложил запрет на вывоз риса. Нортон рассчитывал заработать грандиозные деньги на торговле дефицитным злаком, но просчитался — рис из Перу полностью удовлетворил потребность калифорнийцев в этом продукте. Цена на крупу рухнула, а в 1858 году Нортон официально признал себя банкротом и уехал из города. Через год он вернулся, однако финансовые неудачи, очевидно, отрицательно повлияли на его психическое здоровье.

Мужчина предложил нескольким газетам опубликовать объявление о том, что по воле большинства американцев он принял титул императора США и протектора Мексики. Редакторы отказались, но горожане все равно узнали о странной мании Нортона.

Безумные самозванцы довольно часто встречаются в мировой истории, однако в данном случае удивительной оказалась реакция жителей города. Они не стали травить или высмеивать Нортона, а наоборот поддержали эту игру. Несмотря на то, что его указы по понятным причинам не исполнялись — например, 12 декабря 1859 года он решил распустить Конгресс США — горожане с почтением относились к своему императору.

Он бесплатно ел в лучших ресторанах Сан-Франциско и мог взять любую понравившуюся вещь в магазинах города. До сих пор в городе можно найти таблички с извещением, что здешний ассортимент был отмечен вниманием императора. Кстати, они действительно поднимали продажи товаров. Власти города даже оплачивали императору квартиру.

Джошуа Нортон часами бродил по городу в шинели и армейских сапогах, наблюдал за деятельностью полисменов, а за милосердные поступки немедленно присваивал дворянство. Когда его самого однажды арестовал полицейский-новичок, приняв за опасного безумца, среди ночи начальник полиции и судья освободили императора и попросили прощения за действия офицера полиции. Более того, в городе даже печатали специальные банкноты с портретом императора, которые банки обналичивали вплоть до 1880 года. Сейчас они — раритет для любого коллекционера. В числе других императорских привилегий было бесплатное посещение театра и проезд на пароходе.

Нортон издал немало интересных указов — например, он осудил казнь Джона Брауна , который боролся за отмену рабства в США, и запретил называть Сан-Франциско просто Фриско.

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Можно было бы посмеяться над несчастным сумасшедшим и странным поведением горожан, однако именно Нортон смог сделать то, с чем не справились власти города. Он остановил погром китайского квартала.

Наплыв жителей Поднебесной немало раздражал остальных американцев. Самые недовольные и разгоряченные уличными вождями сбились в толпу и глубокой ночью решили расправиться с местными китайцами. Городские власти растерялись. Но на пути у погромщиков возник император, который неподвижно стоял, наклонив голову. Он ничего не сказал, но толпа как будто очнулась и разошлась по домам.

Джошуа Нортон умер, совершая свою традиционную прогулку, 8 января 1880 года. Среди его вещей обнаружили лишь несколько долларов, набор тростей и головных уборов, бутафорскую саблю и поддельные телеграммы — от Александра II и Наполеона III – а также письма Нортона к королеве Виктории, на которой он собирался жениться.