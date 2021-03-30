Как советская разведчица стала личным врагом Гитлера

В 22 года Надежда Троян была удостоена звания Героя Советского Союза, а Адольф Гитлер причислил девушку к своим личным врагам. О том, почему это произошло, читайте в материале “Рамблера”.

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До войны Надежда Троян училась в медицинском институте, что позже позволило ей стать партизанской медсестрой. Однако девушка не ограничилась лишь тем, что оказывала раненым медицинскую помощь: Надежда была связисткой и разведчицей.

Обладая типичной внешностью и безупречным знанием немецкого языка, Надежда Троян стала практически незаменимой сотрудницей разведки, собирающей секретную информацию у фашистов. Немцы порой принимали девушку за этническую немку.

Надежда участвовала во многих боевых операциях, нападениях на вражеские обозы, взрывала мосты, но, наверно, одним из главных для Троян стало участие в операции по устранению гауляйтера Вильгельма фон Кубе, личного друга Гитлера.

Подпольщики восемь раз пытались ликвидировать изувера, по приказам которого было уничтожено почти 500 тысяч советских людей. Однако все попытки оканчивались провалом. Но оставлять задуманное партизаны не собирались.

Следующую попытку уничтожить фон Кубе решили доверить женщинам. Надежде Троян, в частности, при подготовке к операции пришлось выправить новые документы и фиктивно выйти замуж. Задачей девушки стало найти подходы к дому фон Кубе и наладить контакт с обслугой гауляйтера.

Надежде удалось подружиться с горничной четы фон Кубе, которая единственная имела доступ в спальню супругов, и уговорить ее помочь уничтожить гауляйтера. Заручившись согласием горничной, Троян передала дальнейшие полномочия к действию другой разведчице Марии Осиповой . Та, встретившись с горничной, отдала той мину с часовым механизмом, которую следовало пронести в дом фон Кубе. На этот раз операция увенчалась успехом, 22 сентября 1943 года Вильгельм фон Кубе был уничтожен.