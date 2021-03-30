Иностранцы рассказали об удивляющих бытовых привычках русских

Попав в Россию, иностранцы первым делом начинают выискивать подтверждение главных стереотипов о водке, автомате Калашникова и медведе в каждой квартире. Однако существуют обычные для русских бытовые привычки, которые «взрывают» мозг жителям зарубежья.

Проветривать натопленное помещение

В этом вся непредсказуемость русских. Для иностранца кажется совершенно нелогичным, когда помещение долгое время согревалось, а потом открывается окно, чтобы все это тепло выпустить.

Дело в том, что в Европе и США большинство домов и квартир не имеют центрального отопления и помещения отапливаются дорогостоящей электроэнергией или газом. Во многих голливудских фильмах можно обратить внимание, что люди в доме ходят в теплой одежде, шарфах и шапках — это результат того, что они экономят и не отапливают помещения.

Разуваться и ходить по дому без обуви

Опять же, если внимательно посмотреть западные сериалы или фильмы, то можно обнаружить, что люди, заходя домой, практически никогда не снимают обувь. В США стандартная схема — обувь для улицы, она же обувь и для дома. Поэтому во многих американских домах достаточно пыльно и грязно.

В России же никто себе не может позволить зайти к себе домой или в гости в уличной обуви. Дело в том, что россияне очень много времени уделяют уборке, поэтому если кто-то решился пройти за порог в грязной обуви — можно считать его самоубийцей.

Мыться несколько раз в день

В любой точке страны россияне моются, когда захотят и сколько захотят — в этом нет какой-то проблемы. Европа живет по другим правилам. Согласно статистическим данным, среднестатистический европеец моется раз в неделю. Более того, во многих семьях практикуется история, когда в одной воде сначала моется ребенок, потом мама, а в конце папа.

В этом случае также причиной всему является экономия. Услуги ЖКХ в большинстве стран Европы очень дорогие. Поэтому они стараются сводить траты на воду к минимуму.

Звать друзей или приходить в гости без предупреждения

Посиделки в теплой компании среди друзей, даже если это была незапланированная встреча — одно из главных развлечений российских граждан. Домашнее застолье является тем социальным «клеем», на котором держатся дружеские отношения в России.