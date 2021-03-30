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Неприличные факты о Николае II, о которых не принято говорить

Даня Виттиг
2 часа назад
Николаю Второму было суждено завершить историю дома Романовых и стать последним императором. О его личности много спорят, при этом большинство сходится в том, что правителю просто не повезло с характером. "Рамблер" собрал несколько неожиданных фактов о жизни императора.
Неприличные факты о Николае II, о которых не принято говорить
Фото: ru.wikipedia.orgru.wikipedia.org

Тату

До Николая Второго татуировки носил Петр Первый, он набил себе изображение боевого топора У Николая их было значительно больше.
На правом предплечье царя красовался разноцветный дракон. Эту татуировку Николай сделал во время поездки в Японию. На левой руке императора красовалось имя его жены, а на груди был наколот меч.

Обнаженные фото

Император был фанатом красивого тела, он постоянно занимался спортом: участвовал в скачках, тягал гантели и играл в теннис. А в архивах были обнаружены обнаженные фото правителя, тело которого поражает развитой мускулатурой.

Охота

В Царском Селе досуг молодого императора был не очень гуманным. Он ходил с ружьем по окрестностям и время от времени постреливал ворон и кошек. С одной стороны, такая забава вызывает сомнения. С другой стороны, с возрастом увлечение приобрело более приемлемый вид. До конца жизни он любил охотиться.

Курение

Император просто обожал курить и мог выкурить до 30 папирос в день. Пристрастие к никотину передалось Николаю по наследству. Родители царя Александр III и Мария Федоровна тоже питали особую страсть к табаку.

Спокойствие

Историки утверждают, что Николай был, в первую очередь, семьянином, и только потом правителем. Он был убежден, что монархия будет длиться вечно, и предпочитал политическим вопросам жизнь в тихом семейном кругу. К сожалению, спокойствие характера и отрешенность от власти сыграла с ним злую шутку.
Люди,Николай II,
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