Правда ли, что Эйнштейн не разбирался в математике

Миф о том, что Альберт Эйнштейн ничего не смыслил в математике, появился неслучайно. Именно эту информацию всерьез распространяют многие интернет-источники. Но может ли быть так, что физик-теоретик и лауреат Нобелевской премии был действительно профаном в математике? Выяснял "Рамблер".

Убеждение в том, что точная наука и вправду не поддавалась ученому, возникло не просто так. Эйнштейн завалил экзамены при поступлении в политехническую гимназию Цюриха. Вот только знания по математике здесь не сыграли ключевой роли. Альберт получил плохие оценки по французскому языку и ботанике, а вот его отметки по физике и математике были блестящими.

Другая причина, которая спровоцировала слух, - смена учебы Эйнштейна. Сначала он обучался в Германии, а затем в Швейцарии. В этих странах были разные системы оценок, из-за чего первые биографы ученого перепутали данные и сделали Альберта то ли двоечником, то ли троечником.