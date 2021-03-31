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Правда ли, что Эйнштейн не разбирался в математике

Мира Маркина
3 часа назад
Миф о том, что Альберт Эйнштейн ничего не смыслил в математике, появился неслучайно. Именно эту информацию всерьез распространяют многие интернет-источники. Но может ли быть так, что физик-теоретик и лауреат Нобелевской премии был действительно профаном в математике? Выяснял "Рамблер".
Убеждение в том, что точная наука и вправду не поддавалась ученому, возникло не просто так. Эйнштейн завалил экзамены при поступлении в политехническую гимназию Цюриха. Вот только знания по математике здесь не сыграли ключевой роли. Альберт получил плохие оценки по французскому языку и ботанике, а вот его отметки по физике и математике были блестящими.
Другая причина, которая спровоцировала слух, - смена учебы Эйнштейна. Сначала он обучался в Германии, а затем в Швейцарии. В этих странах были разные системы оценок, из-за чего первые биографы ученого перепутали данные и сделали Альберта то ли двоечником, то ли троечником.
На самом же деле оценки Эйнштейна по математике и физике всегда были самыми высокими. Подтверждение тому - его способность уже в 15 лет с легкостью решать сложнейшие логарифмические уравнения.
Люди,Альберт Эйнштейн,
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