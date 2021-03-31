Как Татьяна Тарасова увела мужа у беременной жены

О личной жизни известного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой знают далеко немногие. А ведь, как выяснил "Рамблер", ее судьба была полна жизненных перипетий.

Так например, мало кто знает непростую историю любви со вторым супругом Тарасовой, легкоатлетом Василием Хоменковым.

Однако, когда они познакомились, Хоменков был женат на известной советской теннисистке Марине Чувыриной. По словам спортсменки, ради Тарасовой бывший муж бросил ее беременную

Позже теннисистка призналась, что разрыв с мужем пережила очень тяжело. Тогда она была подающей надеждой спортсменкой, но беременность перевернула все ее планы на жизнь. Ее мать поэтому настаивала на аборте, но Хоменков был категорически против.

"Когда я была на сносях, на седьмом месяце беременности, Вася меня бросил и ушел к Тарасовой... С ней он был знаком с юности, лет с 16. Таня, по-моему, даже от Хоменкова беременела, но ее тренер Елена Чайковская не разрешила никаких детей и свадеб. Тарасова избавилась от ребенка, рассталась с Василием и ненадолго вышла замуж за актера Алексея Самойлова. А после развода с ним снова где-то повстречала уже женатого на мне Хоменкова и у них опять вспыхнули чувства", — рассказывала свою версию событий Чувырина в интервью изданию "Экспресс-газета".

Однако на седьмом месяце беременности, Хоменков ее бросил ради новой любви Татьяны Тарасовой. Вскоре Татьяна и Василий поженились.

Сейчас Тарасова не любит вспоминать об этом, возможно потому, что Хоменков закончил жизнь трагически. Так, после очередной ссоры в возрасте 29 лет мужчина покончил с собой.