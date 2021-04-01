Нина Кухарчук: судьба первой леди СССР

Тем не менее известие о том, что Никиту Хрущёва сняли со всех постов, Нина Кухарчук восприняла весьма болезненно. Впрочем, жена уже бывшего генсека осознала произошедшее далеко не сразу. Тогда, в 1964 году, если верить Сергею Красикову, автору книги «Возле вождей», Нина Петровна находилась на отдыхе в Карловых Варах вместе с супругой Леонида Брежнева
. Услышав по радио о пленуме ЦК, Хрущёва даже пошутила, обращаясь к Виктории Брежневой: «Вот, Виктория Петровна, теперь вы меня будете приглашать в Большой театр на премьеры». Только вернувшись в столицу, Нина Кухарчук поняла, что случилось.Как утверждает Николай Зенькович
, автор издания «Самые секретные родственники», в Москве Нина Петровна испытала такой стресс, что серьёзно заболела. В течение нескольких недель она отказывалась съезжать из особняка на Ленинских горах, несмотря на то, что её оттуда довольно настойчиво выгоняли. Как пишет Алексей Аджубей
в своих мемуарах «Я был зятем Хрущёва», впоследствии чете предложили перебраться в квартиру в Староконюшенном переулке. Кроме того, Хрущёвым велели освободить дачу, вместо которой отвели деревянный дом в Петрово-Дальнем. Тем не менее последние годы Кухарчук прожила на другой даче – в Жуковке.