Как американка, забеременевшая в 13, столкнулась с ненавистью

Мэдди забеременела, когда ей было всего 13. Но вместо поддержки и сочувствия девушка получила от мира возмущение и троллинг . Незнакомцы засыпали ее жестокими комментариями в соцсетях. Некоторые даже желали ей смерти во время родов. Узнайте, как юной американке удалось преодолеть ненависть окружающих и справиться с ролью молодой мамы.

Сейчас Мэдди Ламберт (Mad­die Lam­bert) 17 лет. Молодая мать из Техаса воспитывает 3 летнюю дочь Эверли и благодарна малышке за то, что она «спасла ей жизнь», хотя когда-то думала отказаться от дочери.

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Когда девушка в 13 лет узнала, что беременна, то сначала думала об аборте или том, как отказаться от ребенка. Но, посмотрев на снимок УЗИ, поняла, что не сможет бросить свою дочурку. Раньше она считала юных мам безрассудными, а вышло так, что сама родила в подростковом возрасте.

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К сожалению, на Мэдди обрушилась лавина оскорблений и критики от окружающих. Люди говорили, что она разрушает свою жизнь, а однажды ей даже пожелали смерти во время родов. Негативная реакция в соцсетях больно ранила будущую мать.

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Рождение дочери изменило жизнь американки к лучшему. Любовь к маленькой Эверли помогла ей справиться с послеродовой депрессией и отбросить мысли о самоубийстве. У Мэдди появился смысл жизни.

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Отцу малышки, Исааку, на момент ее появления на свет было всего 15 лет. В течение первых 10 месяцев он не виделся с дочерью, настаивая на проведении теста на отцовство. Сейчас парень об этом жалеет.

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Подросткам удается справляться с ролью родителей. Они даже делятся своим опытом воспитания на YouTube. Паре до сих пор приходится сталкиваться с непониманием и критикой окружающих, но юные родители уже не обращают на это внимания.

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