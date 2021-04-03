Что стало с лучшим другом и шофером Гитлера, который оказался евреем

Эмиль Морис был одним из самых преданных соратников Адольфа Гитлера. Однако происхождение у него было совсем не арийским. "Рамблер" выяснил, как прошла жизнь лучшего друга рейхканцлера.

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Морис родился 19 января 1897 г., окончил училище, а затем обучался у часовщика. В 1917-м году сдал экзамен на часовщика и получил повестку. Но получил отсрочку по здоровью, а затем оказался в баварском артиллерийском полку, который не участвовал в боевых действиях. При этом молодой человек обладал горячим темпераментом и переживал за судьбу родины.

Судьбоносная встреча с Гитлером произошла 19 ноября 1919 года. Новый оратор выступал в пивной, эмоциональная речь подкупила Мориса и он вошел в партию. К тому же, выяснилось, что Гитлер жил с ним на одной улице. Они быстро сдружились, гуляли и ходили в театр. Эмиль разрешал другу провести время с девушкой в его квартире.

Эмиль был буйным, занимался боксом и и закономерно возглавил боевое крыло партии. При этом он постоянно лез в драки на почве разговоров про антисемитизма и даже подумывал устроить нападение на вице-президента. А в 1923-м году он создал личную гвардию Гитлера, которая стала основой будущей СС.

Любовь нарушила крепкую дружбу Мориса с Гитлером, так как первый влюбился в племянницу второго. На тот момент Гели Раубаль было 16, а ему 27. Роман длился долго, а когда о нем узнали, Гитлер был взбешен и счел действия друга как предательство. Морис вышел из политики и даже подал на Гитлера в суд.

Однако в 1933-м году партия НСДАП добилась того успеха, Гитлер стал рейхсканцлером Германии. Практически сразу запустилась машина по уничтожению его противников. А у Мориса были причины опасаться за свою жизнь. Он выпросил личную встречу, на которой заключил мир с Гитлером. К тому же, Гели тогда уже свела счеты с жизнью.

Причиной для опасений Мориса была расовая принадлежность. Несмотря на то, что он негативно о высказывался о евреях, на какую-то долю он сам являлся таковым. Однако Гитлер сделал исключение и позволил Эмилю и его братьям остаться в СС. Он объяснил это тем, что Морис поддерживал его в начинаниях.