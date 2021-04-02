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Кого воспитал генерал Ермолов из чеченского мальчика-сироты

Русская семерка
6 часов назад
В июне 1819 года генералу Алексею Ермолову доложили, что в разрушенном чеченском селении Дада-Юрт рядом с телом убитой женщины найден трехлетний ребенок. Русский полководец пожалел выжившего малыша и постарался устроить его судьбу наилучшим образом.
Кого воспитал генерал Ермолов из чеченского мальчика-сироты
Фото: Русская семеркаРусская семерка

Воспитанник двух генералов

Алексей Ермолов крестил маленького чеченца, нарек его Петром и отдал казаку станицы Бороздиновской Захару Недоносову, чтобы тот выкормил сироту. От первого приемного отца мальчик получил фамилию Захаров. Впоследствии воспитанием уже 10-летнего найденыша занялся Петр Ермолов – двоюродный брат Алексея Ермолова, также дослужившийся до генеральских погон. Сам Алексей Ермолов тоже никогда не забывал о Петре Захарове, а спустя годы даже стал посаженным отцом на его свадьбе.Уже в юном возрасте Захаров увлекся рисованием. Петр Ермолов называл своего воспитанника «странным мальчиком Петрушей». «Кроме обучения грамоте, он рисует все, что попадается под руку. Видимо, будет художник, и неплохой», – предвидел генерал (указанная цитата встречается в одном из его писем).
В другом письме Ермолов выражает надежду, что «из чеченца» удастся «сделать Апеллеса». Не без помощи приемного отца Захаров был взят на обучение в Петербургскую академию художеств. Талант юноши признало Общество поощрения живописцев, которое назначило ему стипендию. Будучи благодарен воспитавшей его семье, Петр Захаров всегда чтил свои национальные корни. Хотя в период Кавказской войны отношение верхушки российского общества к чеченцам в основном было отрицательным, художник настойчиво подписывался как «Захаров из чеченцев» или «Захаров Дадыюртовский».

Первый чеченский художник

Одним из тех, кто заинтересовался неординарной личностью Петра Захарова, был поэт Михаил Лермонтов. Существует версия, что именно чеченский художник стал прототипом Мцыри из поэмы классика. Сходство, впрочем, заканчивается начальным эпизодом произведения. У Лермонтова русский генерал везет горского мальчика с собой, но вынужден отдать его в монастырь, так как ребенок внезапно заболевает.
Между тем Захаров, выйдя из стен академии, становится мастером портретов – весьма востребованного жанра у петербургской знати и купечества. Сохранилось около сотни его работ, написанных маслом и акварелью. Есть свидетельство, что выдающийся русский художник Карл Брюллов считал Захарова-Чеченца лучшим после себя портретистом в России. Современные искусствоведы ставят уроженца Дада-Юрта в один ряд с таким живописцами его времени, как Василий Тропинин.
Среди знаменитостей, чьи портреты писал Захаров, можно назвать имена поэтов Михаила Лермонтова и Николая Некрасова, историка Тимофея Грановского, духовного писателя Андрея Муравьева. Особой известностью пользовался портрет Алексея Ермолова. Сложно сказать, как художник в действительности относился к генералу, приказавшему в наказание за набеги стереть с лица земли его родной аул. Облик Ермолова Захаров наделил устрашающей и в то же время притягательной силой. Неслучайно в Петербурге ходили в продаже «пиратские» литографии с этого произведения. Именно за портрет Ермолова в 27-летнем возрасте Захаров получил звание академика императорской академии живописи. Казалось, живописцу было уготовано блестящее будущее. Однако Петр Захаров прожил всего 30 лет. Жизнь художника, находившегося в самом расцвете творческих сил, унесла чахотка. Возможно, на состоянии его здоровья сказалось потрясение от смерти молодой жены.
Петр Захаров остался единственным в XIX веке профессиональным художником чеченского происхождения, его расценивают как одного их первых чеченских интеллигентов вообще. Судьба Захарова была мало известна, пока в 1950-х годах о нем не вышли работы искусствоведа Николая Шабаньянца и историка Сайд-Эмина Ибриева. В 1961 году имя Захарова-Чеченца получил музей изобразительных искусств в Грозном. Отметим, что судьба Петра Захарова была уникальной, но все же не единственной в своем роде. Другой спасенный русскими солдатами ребенок из того же Дада-Юрта Озебай Азбулат стал первым в истории чеченским поэтом.
Люди,Алексей Ермолов,Петр Захаров,Карл Брюллов,Михаил Лермонтов,Николай Некрасов,Андрей Муравьев,
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