Кого воспитал генерал Ермолов из чеченского мальчика-сироты

Воспитанник двух генералов

В другом письме Ермолов выражает надежду, что «из чеченца» удастся «сделать Апеллеса». Не без помощи приемного отца Захаров был взят на обучение в Петербургскую академию художеств. Талант юноши признало Общество поощрения живописцев, которое назначило ему стипендию. Будучи благодарен воспитавшей его семье, Петр Захаров всегда чтил свои национальные корни. Хотя в период Кавказской войны отношение верхушки российского общества к чеченцам в основном было отрицательным, художник настойчиво подписывался как «Захаров из чеченцев» или «Захаров Дадыюртовский».

Первый чеченский художник

Петр Захаров остался единственным в XIX веке профессиональным художником чеченского происхождения, его расценивают как одного их первых чеченских интеллигентов вообще. Судьба Захарова была мало известна, пока в 1950-х годах о нем не вышли работы искусствоведа Николая Шабаньянца и историка Сайд-Эмина Ибриева. В 1961 году имя Захарова-Чеченца получил музей изобразительных искусств в Грозном. Отметим, что судьба Петра Захарова была уникальной, но все же не единственной в своем роде. Другой спасенный русскими солдатами ребенок из того же Дада-Юрта Озебай Азбулат стал первым в истории чеченским поэтом.