Кого воспитал генерал Ермолов из чеченского мальчика-сироты

Среди знаменитостей, чьи портреты писал Захаров, можно назвать имена поэтов Михаила Лермонтова и Николая Некрасова
, историка Тимофея Грановского, духовного писателя Андрея Муравьева
. Особой известностью пользовался портрет Алексея Ермолова. Сложно сказать, как художник в действительности относился к генералу, приказавшему в наказание за набеги стереть с лица земли его родной аул. Облик Ермолова Захаров наделил устрашающей и в то же время притягательной силой. Неслучайно в Петербурге ходили в продаже «пиратские» литографии с этого произведения. Именно за портрет Ермолова в 27-летнем возрасте Захаров получил звание академика императорской академии живописи. Казалось, живописцу было уготовано блестящее будущее. Однако Петр Захаров прожил всего 30 лет. Жизнь художника, находившегося в самом расцвете творческих сил, унесла чахотка. Возможно, на состоянии его здоровья сказалось потрясение от смерти молодой жены.