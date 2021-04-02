Барри Сил: от летчика до контрабандиста и работы на ЦРУ

Еще в подростковом возрасте Барри мечтал о профессии летчика, и уже в 16 лет он был принят на службу в гражданскую воздушную авиацию. Со временем его талант летчика ценили высоко, и Барри работал на самых престижных рейсах в Западную Европу. И уже в 1956-1957 годах юный пилот был завербован ЦРУ
(Центральное разведывательное управление США), связав свою деятельность с американской военной разведкой. Через год Барри переправлял оружие Фиделю Кастро
, затем на протяжении нескольких лет участвовал в многочисленных военно-воздушных операциях в Юго-Восточной Азии.