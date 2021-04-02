Барри Сил: от летчика до контрабандиста и работы на ЦРУ

После этого Медельинский картель объявил за убийство Сила или за его похищение в Колумбию награду в 500 тысяч и один миллион долларов соответственно. 19 февраля 1986 года Барри Сил был застрелен в голову, сидя в своем автомобиле, припаркованном на обочине трассы недалеко от Батон-Руж, где он должен был встретиться с одним из агентов ЦРУ.