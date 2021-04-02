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Барри Сил: от летчика до контрабандиста и работы на ЦРУ

Мария Грибова
3 часа назад
Пилот Адлер Берриман Сил, более известный как Барри Сил, работал на самую мощную в мире группировку «Медельинский картель», а затем стал тайным агентом американских спецслужб. «Рамблер» расскажет его историю подробнее.
Барри Сил: от летчика до контрабандиста и работы на ЦРУ
Фото: Кадр из фильма «Сделано в Америке»Кадр из фильма «Сделано в Америке»
Еще в подростковом возрасте Барри мечтал о профессии летчика, и уже в 16 лет он был принят на службу в гражданскую воздушную авиацию. Со временем его талант летчика ценили высоко, и Барри работал на самых престижных рейсах в Западную Европу. И уже в 1956-1957 годах юный пилот был завербован ЦРУ (Центральное разведывательное управление США), связав свою деятельность с американской военной разведкой. Через год Барри переправлял оружие Фиделю Кастро, затем на протяжении нескольких лет участвовал в многочисленных военно-воздушных операциях в Юго-Восточной Азии.
wikipedia.org
В 1972 году Сил был арестован за согласие на перевоз семи тонн взрывчатки из Майами в Мексику — заказчик оказался агентом ФБР под прикрытием. И после того, как ему чудом удалось избежать тюремного заключения, он стал заниматься предоставлением консультаций в области частной авиации в странах Латинской Америки. Однако, по словам его супруги Деборы Сил, такая деятельность была лишь прикрытием, на самом деле Барри участвовал в незаконной контрабанде запрещенных веществ. И спустя некоторое время у него начались тесные отношения с «Медельинским картелем», во главе которого стоял легендарный Пабло Эскобар.
Однако в 1984 году Барри Сил был арестован сотрудниками УБН, и приговорен к 10 годам лишения свободы. Чтобы избежать тюремного заключения Сил предложил правоохранительным органам свое сотрудничество с правительством в качестве тайного информатора. И они согласились. С того времени Барри начал вести опасную двойную игру. И уже после его первого отчета несколько высокопоставленных чиновников из Никарагуа и Панамы, а также несколько членов Медельинского картеля были арестованы и экстрадированы в США.
Вскоре Силы удалось запечатлеть на скрытую камеру и самого Пабло Эскобара, а также других людей, помогающих никарагуанским солдатам загружать 1200 кг запрещенного вещества на борт военно-грузового самолета. После получения ценных доказательств срок Барри был сокращен с 10 лет до шести месяцев, поскольку он поставил на кон свою жизнь, чтобы помочь силам правопорядка. Фото должно было быть засекречено, однако в середине июля 1984 года президент Рональд Рейган вышел в телеэфир, продемонстрировав всей стране данную фотографию.
После этого Медельинский картель объявил за убийство Сила или за его похищение в Колумбию награду в 500 тысяч и один миллион долларов соответственно. 19 февраля 1986 года Барри Сил был застрелен в голову, сидя в своем автомобиле, припаркованном на обочине трассы недалеко от Батон-Руж, где он должен был встретиться с одним из агентов ЦРУ.
В 2017 году на экраны вышел фильм «Сделано в Америке», в основу которого легла история пилота и контрабандиста Барри Сила. Главную роль в картине исполнил голливудский актер Том Круз.
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