Самые знаменитые куртизанки в истории

Всем известно о том, какая профессия считается древнейшей. Со временем стандарты красоты сильно изменились и современные куртизанки выглядят гораздо иначе, но подобные услуги девушки оказывали еще во времена Наполеона, Людовика XV и Карла II.

Многие куртизанки, которые состояли в связях с известными личностями, рожали им детей и давали советы по ведению политики. Однако мы никогда не узнаем, что именно говорили эти девушки своим известным клиентам. При этом, достоверно известно, с кем они состояли в связях. Смотрите видео и узнаете о самых знаменитых женщинах, занимавшихся древнейшей профессией.