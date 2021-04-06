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Самые знаменитые куртизанки в истории

Елизавета Назарова
2 часа назад
Всем известно о том, какая профессия считается древнейшей. Со временем стандарты красоты сильно изменились и современные куртизанки выглядят гораздо иначе, но подобные услуги девушки оказывали еще во времена Наполеона, Людовика XV и Карла II.
Многие куртизанки, которые состояли в связях с известными личностями, рожали им детей и давали советы по ведению политики. Однако мы никогда не узнаем, что именно говорили эти девушки своим известным клиентам. При этом, достоверно известно, с кем они состояли в связях. Смотрите видео и узнаете о самых знаменитых женщинах, занимавшихся древнейшей профессией.
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