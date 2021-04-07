Что стало с вундеркиндом, которая поступила в МГУ в 13 лет

Девочка-вундеркинд Ирина Полякова не получила большой славы в 90-х годах, как другие одаренные дети. Однако ее история оказалась очень поучительной для родителей, которые хотят сделать из своего обычного ребенка одаренного. "Рамблер" рассказывает грустную историю девочки, которая прославилась благодаря своему уму.

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Начало пути

Ира Полякова родилась в Москве и росла обычным ребенком до тех пор, пока не начала показывать свои результаты в школе. Как позже призналась Полякова, в три года она уже умела писать, а в пять лет прочитала 26 томов Жюля Верна . При этом, как она отмечала, она понимала все, о чем он пишет.

Впервые о ней написали заметку, когда она училась в третьем классе. Тогда она перескочила обучение и пошла сразу в шестой класс. Уже в 13 лет девочка поступила в МГУ

Мамины амбиции

Уже в современных интервью с Поляковой, она признается, что ее детство было не очень веселым. Во всем она винит свою мать, которая была учительницей и которая решила сделать своего ребенка одаренным.

"Мама была учителем младшей школы, и у нее возникла идея-фикс по поводу моего раннего развития, она разработала собственную методику — как вырастить одаренного ребенка. Вот на мне она и экспериментировала", — говорила Полякова.

Девочка фактически все время проводила дома. Ее мать не отпускала ее от себя, а друзей у нее не было из-за того, что одноклассники не принимали. Среди ровесников она была слишком умная, а среди старших оказалась слишком маленькой.

"Для родителей было главное, чтобы я хорошо училась, а отсутствие друзей — дело десятое. Но социализация на самом деле очень важна, в этом и состоит главный риск вундеркинда — выпадение из круга общения, одиночество, отверженность"

Университет и совершеннолетие

Уровень родительского контроля сохранялся и после того, как Полякова поступила в МГУ. Несмотря на то, что первые полтора года однокурсники не знали, сколько ей лет, родители водили ее за руку до дверей университета и не отпускали гулять с друзьями. Все кончилось тем, что в 18 лет она сняла квартиру и сбежала.

Как сложилась жизнь

Ирина Полякова начала работать еще во время учебы в магистратуре. Сначала это была небольшая швейцарская компания, а потом она устроилась в крупную американскую фирму, где ее карьера быстро пошла вверх.

Ирина Полякова/Facebook

Девушка планировала переехать в Канаду за любимым человеком, но их отношения не сложились, поэтому она вернулась в Россию. В 2000-е она строила карьеру и говорит, что это было лучшее время для работы в России.