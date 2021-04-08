За что большевики казнили первую русскую женщину-офицера

Первая мировая война породила немало героев, самоотверженно сражавшихся и проливавших свою кровь за отечество. Особняком от них стоит Мария Бочкарева, которую французские газеты окрестили «русской Жанной д'Арк». Это была необычная женщина непростой судьбы. Воин. Четырежды Георгиевский кавалер. Ее пытались склонить на свою сторону Ленин и Троцкий, Керенский и Брусилов, Корнилов и Колчак, но Мария Бочкарева оставалась предана русскому отечеству.

Тяжелая юность

Родилась будущая героиня Первой мировой войны в семье новгородских крестьян, переехавших в поисках лучших условий жизни в Томскую губернию в Сибирь. Уже в 15 лет Мария была выдана замуж, но это не принесло ей счастья. Вместе с мужем она трудилась на разгрузке барж и укладке асфальта. Тем не менее инициативная девушка уже на своей первой работе проявила отличные организаторские способности и очень быстро дослужилась до помощника десятника, руководя преимущественно мужским коллективом из 25 человек. При этом ее муж, так и продолжал трудиться чернорабочим. Такое социальное неравенство провоцировало семейные ссоры с рукоприкладством, и Мария сбежала в Иркутск.

Здесь у нее появился любовник - шулер и бандит по имени Яков Бук. Но Бука арестовали и сослали Якутскую губернию. Мария последовала было за любимым, но он отверг ее. В тот момент грянула Первая мировая война, в один миг изменившая всю жизнь Марии Бочкаревой.

Первая мировая война

Едва услышав о начале боевых действий, Мария повела себя достаточно странно. Разочарованная несчастной любовью она вернулась в Томск и, явившись на призывной пункт, попросила записать ее рядовой. Дежурный офицер немало удивился и резонно предложил ей пойти в сестры милосердия, учитывая ее пол. Однако Мария оставалась непреклонной, требуя определить ее в солдаты. Ей отказали. Тогда она заняла у знакомых восемь рублей и дала телеграмму Николаю II с просьбой дать ей возможность умереть за Родину. Как это ни удивительно, но ее просьба в порядке исключения была удовлетворена.

Марию побрили под ежик, выдали обмундирование и записали рядовым Бочкаревой. На фронт полк, в котором служила Бочкарева, отправился в феврале 1915 года. Ее роту бросили в атаку. Однако до вражеских позиций из 250 солдат добежали лишь 70, остальные полегли на поле боя. Не в силах преодолеть укрепления противника бойцы отступили. В окопы вернулось меньше 50 человек. Следующей же ночью Мария доказала, что ее не зря взяли на фронт: в одиночку она отправилась на нейтральную полосу и на себе вынесла с поля боя несколько десятков раненых солдат. За героический поступок Бочкареву наградили Георгиевским крестом 4-й степени.

Отлично зарекомендовала она себя и во время штыковых атак. К февралю 1917 года у нее уже были два Георгиевских креста и две Георгиевские медали, а также погоны старшего унтер-офицера.

Революция

Февральскую революцию Мария Бочкарева не приняла. В ее голове не укладывалось, как можно дезертировать с поля боя, предав своих товарищей, или без конца митинговать вместо того, чтобы бить врага до победного конца. В мае 1917 года Бочкареву приглашают в Петроград для участия в митингах за продолжение войны. В ходе одного из выступлений она выдвигает предложение организовать под ее началом «Ударный женский батальон смерти». Данная идея была с восторгом поддержана Александром Керенским и главнокомандующим армией Алексеем Брусиловым

Батальон был создан всего за несколько дней. В него записались более двух тысяч женщин-добровольцев: от бывших крестьянок до выпускниц институтов. Вскоре, последовав примеру Бочкаревой, по всей стране начали на добровольной основе формировать женские боевые подразделения. Они появились в Москве, Киеве, Минске, Полтаве, Симбирске, Харькове, Смоленске, Вятке, Баку, Иркутске, Мариуполе, Одессе. За данную, успешно реализованную инициативу, Марии Бочкаревой были вручены погоны прапорщика и именное оружие.

Героиня Белого движения

Оказавшись на фронте, «Ударный женский батальон смерти» зарекомендовал себя самым лучшим образом. Женщины, проявляя на поле боя чудеса героизма и самоотверженности, заразили своим энтузиазмом мужчин из соседних военных частей. Тем не менее армию уже было не спасти от разложения. Понимая, что в армии нет единства, Бочкарева бросает передовую и возвращается в Петроград.

Во время Октябрьской революции Марию арестовывают. Ленин и Троцкий проводят с ней профилактическую беседу, пытаясь переманить ее на сторону большевиков. Напрасно. Как истинная патриотка Бочкарева отказывается, правда, не прямо, а сославшись на многочисленные ранения.

Вслед за большевиками женщине-легенде предложили сотрудничество и белогвардейцы. Но и они получили отказ, хотя Мария была не прочь выполнять для них роль связного. Вскоре она стала личным представителем генерала Лавра Корнилова, отправившись на Запад просить военной помощи для Белого движения. В США Мария Бочкарева встретилась с президентом страны Вудро Вильсоном , провела несколько митингов и собраний. В Великобритании ее с почестями принял Уинстон Черчилль и король Георг V.