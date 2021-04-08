Три вещи, которые миллиардеры делают ежедневно

У каждого человека есть свои ежедневные ритуалы, и миллиардеры - не исключение. К слову, их полезные привычки вы можете перенять уже сейчас и посмотреть, как изменится ваша жизнь. Подробнее об этих привычках - в материале "Рамблера".

Спорт

Ричард Брэнсон. Автор книги "Привычки богатых людей" Том Корли в течение пяти лет изучал расписание успешных личностей. Они различались по многим параметрам, но в них было и кое-что неизменно общее - регулярные физические нагрузки. В числе тех, кто не пренебрегает спортом, несмотря на загруженный график, - Опра Уинфри, Шерил Сэндберг

Корли убежден, что люди, занимающиеся спортом, не только улучшают физическую форму, но также обладают более высоким IQ, большой силой воли и уверенностью в себе.

Чтение книг, не связанных с работой

Чтение помогает взглянуть на окружающий мир под иным углом, развивает способность ставить себя на место другого человека и, в целом, расширяет кругозор. Именно поэтому Илон Маск на постоянной основе читает научную фантастику и биографические произведения. В разговоре с журналом Rolling Stone он заявил, что "книги воспитывали" его.

Помощь другим

В 2010 году Билл Гейтс вместе с женой Мелиндой и крупнейшим инвестором Уорреном Баффетом начали филантропическую кампанию "Клятва дарения". Принимая участие в ней, состоятельные люди обязуются отдавать не меньше половины своего состояния на благотворительность.