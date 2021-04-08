Три вещи, которые миллиардеры делают ежедневно

У каждого человека есть свои ежедневные ритуалы, и миллиардеры - не исключение. К слову, их полезные привычки вы можете перенять уже сейчас и посмотреть, как изменится ваша жизнь. Подробнее об этих привычках - в материале "Рамблера".
Спорт
Автор книги "Привычки богатых людей" Том Корли в течение пяти лет изучал расписание успешных личностей. Они различались по многим параметрам, но в них было и кое-что неизменно общее - регулярные физические нагрузки. В числе тех, кто не пренебрегает спортом, несмотря на загруженный график, - Опра Уинфри, Шерил Сэндберг
и Ричард Брэнсон
.
Корли убежден, что люди, занимающиеся спортом, не только улучшают физическую форму, но также обладают более высоким IQ, большой силой воли и уверенностью в себе.
Чтение книг, не связанных с работой
Чтение помогает взглянуть на окружающий мир под иным углом, развивает способность ставить себя на место другого человека и, в целом, расширяет кругозор. Именно поэтому Илон Маск
на постоянной основе читает научную фантастику и биографические произведения. В разговоре с журналом Rolling Stone он заявил, что "книги воспитывали" его.
Помощь другим
В 2010 году Билл Гейтс
вместе с женой Мелиндой и крупнейшим инвестором Уорреном Баффетом
начали филантропическую кампанию "Клятва дарения". Принимая участие в ней, состоятельные люди обязуются отдавать не меньше половины своего состояния на благотворительность.
Впрочем, чтобы быть полезным обществу совсем необязательно тратить миллиарды долларов. Для начала можно стать волонтером одной из благотворительных организаций или отдать ненужные вещи в приюты.