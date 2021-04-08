Безрукий пилот и человек без сердца: люди с жуткими особенностями

Если вы думаете, что знаете, как выглядят необычные люди, то вы очень сильно ошибаетесь. Оказывается, люди с четырьмя ногами или отсутствующим сердцем — это вовсе не выдумка. Сегодня мы расскажем про 20 самых необычных людей.

Джессика родилась без рук и все делает ногами, управляет самолетом, наносит макияж и лазает по горам. Несколько парней живут без сердца и носят в рюкзаке его искусственную альтернативу. Другие ставят рекорды: у кого-то самый большой язык, а у кого-то — рот. Удивительно, не так ли?