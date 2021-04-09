Почему принц Филипп не получил титул короля

9 апреля в Виндзорском замке скончался супруг Елизаветы II принц Филипп. Ему было 99 лет, а через два месяца должно было исполниться 100. В феврале он попал в больницу из-за проблем с сердцем, а спустя месяц его выписали.

В биографии принца было много интересных моментов. "Рамблер" рассказывает, почему до своих 99 лет он оставался принцем и не стал королем.

Филипп Маунтбеттен был рожден в семье принца Андрея и с рождения носил титул принца Греческого и Датского. Его семья покинула Грецию, когда в стране начались беспорядки недовольных политикой. Со своей четвероюродной сестрой Елизаветой он познакомился во время обучения в колледже. Они поженились в 1947 году.

Вопреки расхожему мнению, супруг правящей королевы не становится королем. Чтобы жениться на Елизавете, которая тогда еще не была королевой, он отказался от всех своих титулов. Перед свадьбой правящий король Георг VI присвоил будущему зятю титул герцога Эдинбургского, графа Мерионетского и барона Гринвичского.

В 1952 году, когда правящий король скончался, а на престол взошла Елизавета II, принц Филипп должен был стать принцем-консортом. Как правило, такой титул получают супруги правящего монарха. Этот титул он не принял. Спустя пять лет королева даровала ему в качестве исключения титул принца, который обычно присваивают потомкам королевской семьи.