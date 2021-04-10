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Тело принца Филиппа перезахоронят

Lenta.ru
20 минут назад
Тело принца Филиппа перезахоронят после смерти королевы Елизаветы II. Об этом стало известно британскому таблоиду Mirror.
Тело принца Филиппа перезахоронят
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Отмечается, что до кончины Елизаветы II гроб герцога Эдинбургского будет помещен в Королевском хранилище часовни Святого Георгия. Дату похорон объявят в ближайшие дни.
Как предполагается, позже тело принца Филиппа будет перезахоронено рядом с королевой в мемориальной часовне Георга VI.
Ранее сообщалось, что принц Филипп настаивал на скромных похоронах без массовых мероприятий. Он предпочитал, чтобы на них были приглашены лишь члены королевской семьи, его друзья и главы стран Содружества наций.
Принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до столетнего юбилея.
СМИ сообщают, что из-за пандемии коронавируса похороны могут пройти без массовых мероприятий. Ожидается, что королева объявит восьмидневный траур. До его окончания она не будет заниматься государственными делами, в том числе одобрять новые законы.
Герцог Эдинбургский принц Филипп Маунтбеттен родился в 1921 году и был женат на Елизавете II с 1947 года. Филипп — отец принца Чарльза и дедушка принцев Гарри и Уильяма.
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