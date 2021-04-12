По данным СМИ, Гарри остановится в Кенсингтонском дворце и будет жить в коттедже Ноттингем, расположенном на территории резиденции. Принц прибыл в Лондон без супруги Меган Маркл - врач посоветовал беременной девушке воздержаться от перелетов.