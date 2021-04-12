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Принц Гарри вернулся в Великобританию без Меган Маркл на похороны принца Филиппа

Мира Маркина
3 часа назад
Принц Гарри вернулся на родину в Великобританию, чтобы проститься с покойным дедом принцом Филиппом. Церемония прощания пройдет 17 апреля. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на источники.
По данным СМИ, Гарри остановится в Кенсингтонском дворце и будет жить в коттедже Ноттингем, расположенном на территории резиденции. Принц прибыл в Лондон без супруги Меган Маркл - врач посоветовал беременной девушке воздержаться от перелетов.
В закрытой церемонии прощания с Герцогом Эдинбургским примут участие королева Елизавета Вторая, четверо их детей, внуки и другие близкие родственники.
@theroyalfamily
Принц Филипп ушел из жизни девятого апреля в возрасте 99 лет.
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