Кто мог заменить Гагарина и стать первым в космосе

Войти в историю как первому человеку, полетевшему в космос, было суждено Юрию Гагарину . Однако, на его месте мог отказаться и один из других летчиков, которым также посчастливилось попасть в первый отряд космонавтов. Истории пяти летчиков, которые могли оказаться на месте Юрия Гагарина, читайте в материале “Рамблера”.

Герман Титов

Титов был главным конкурентом Гагарина за место на “Востоке-1”, но в итоге стал его дублером.

РИА Новости

Титов был отлично тренирован и в любой момент мог отправиться в космос. Так и случилось: через четыре месяца после полета Гагарина, в августе 1961 года Герман Титов отправился на орбиту. Космонавт провел в космосе 25 часов 11 минут, корабль “Восток-2” совершил 18 витков вокруг Земли и благополучно вернулся обратно.

Григорий Нелюбов

Нелюбов был вторым дублером Юрия Гагарина и должен был стать третьим космонавтом: отправить в космос его планировали в ноябре 1961 года. Но, увы, этому не суждено было сбыться. Руководство советского космоса сделало выбор в пользу групповой космической экспедиции, полет Нелюбова отменили.

Фото из книги «Полшага до старта» Варяника и Лютого

Это негативно отразилось на психологическом состоянии несостоявшегося космонавта, его отправили в отпуск, а затем и вовсе отчислили из отряда за неподобающее поведение в одном из московских заведений. Некоторое время Григорий пытался вернуться, но после смерти Сергея Королева , который продолжал верить в Нелюбова, путь в Звездный городок для него закрылся окончательно. Мечтам о космосе не суждено было сбыться. В феврале 1966 года Григорий Нелюбов погиб, попав под поезд.

Марс Рафиков

Коллеги по отряду космонавтов были уверены, что Марс отправится в космос одним из первых: так хорошо он справлялся со всеми тренировками и был подготовлен. Но судьбе было угодно решить все иначе.

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Марс собрался разводиться с женой и сообщил об этом начальству. Ему порекомендовали сохранить семью, но Рафиков не желал идти на компромиссы. В марте 1962 года Марс Рафиков был отчислен из отряда космонавтов. Официально - за самовольное отлучение из части, но сам летчик считал, что решение начальства было вызвано ситуацией с его разводом и нежеланием идти на компромисс.

Валентин Бондаренко

Трагедия положила конец мечтам о космосе Валентина Бондаренко. 23 марта 1961 года во время тренировки в сурдобарокамере произошел несчастный случай. После 10-дневной изоляции, куда помещали летчиков для испытания, Бондаренко готовился выйти наружу.

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Он действовал по всем правилам: по команде медиков отсоединил от себя все датчики, протер следы от них на теле тампоном со спиртом и бросил его в урну. Однако ватка попала не в ведро, а на горячую плитку, где Бондаренко разогревал себе еду. Учитывая то, что, в отличие от земных условий, концентрация кислорода в сурдобарокамере была увеличина на 40 процентов, ситуация оказалась смертельно опасной. Тампон, пропитанный спиртом мгновенно вспыхнул, огонь распространился по камере в считанные секунды. Извлеченного из камеры Бондаренко срочно доставили в Боткинскую больницу. Врачи в течение восьми часов боролись за его жизнь, но безуспешно: Валентин Бондаренко скончался.

Борис Волынов

Волынов стал членов отряда космонавтов в один день с Юрием Гагариным, но в космос ему довелось полететь лишь после гибели товарища, в 1969 году.

РИА Новости