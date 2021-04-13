«Завертелось судилище века»: самые громкие скандалы Шнурова

Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров больше всего известен своими скандальными высказываниями. Делает он это в юмористической форме, и, как правило, стихами. 13 апреля музыкант празднует день рождения — ему исполняется 48 лет. "Рамблер" рассказывает про самые громкие скандалы, в которые он попадал.

Фото: @shnurovs @shnurovs

"Бургер кинг"

Компания, предоставляющая фастфуд, собиралась судиться с Сергеем Шнуровым из-за того, что он опубликовал в своих социальных сетях четверостишье, где упоминается бренд.

«Бургер Кинг, промокод

Не однажды,

Доводил до икот,

Тех кто слабже»

В компании планировали взыскать 200 тысяч рублей из-за того, что Шнуров, по их мнению, нанес ущерб репутации бренда. После заявления "Бургер кинга" Шнуров опубликовал еще один стих, посвященный судебным разбирательствам.

«Завертелось судилище века,

Хоть от прошлых дел шум не утих.

Бургер Кинг супротив человека,

Написавшего маленький стих.

Он же Бургер и Кинг, ну а кто ты,

Чтобы хаять его промокод

И писать про феномен икоты?...»

После этого конфликт был исчерпан, а компания внезапно отозвала иск музыканту. Сообщалось, что такое решение принял лично генеральный директор сети.

Баста

В ноябре этого года Сеть поразили видео с концерта рэпера Басты в Санкт-Петербурге. Он организовал массовое мероприятие, на котором была толпа без масок, несмотря на коронавирусные ограничения. На Ледовый дворец, где проходил концерт, подал в суд Роспотребнадзор , а рэпера осудили многие его коллеги. Одним из первых это сделал Сергей Шнуров, конечно же, в стихах.

«Не узнать в жиру лица и

Тили-тили, трали-вали.

Тех в войну, кто наживали

Называли, полицаи.

Кто в блокаду заграбастал,

Тоже был как, полицай.

В их ряду теперь есть Баста

Отрицай, не отрицай»

Рэпер быстро отреагировал на выпад в его сторону и тоже сочинил стих про Шнурова. Несколько дней они обменивались любезностями в своих социальных сетях, Баста признал свои ошибки, но отметил, что его коллега повел себя некорректно.

Скандал с допингом

Были и случаи, когда Сергей Шнуров не оскорблял никого, а выражал свою гражданскую позицию. Одним из таких случаев стала песня об Олимпиаде в 2016 году, которую он написал по следам допинг-скандала. В песне было использовано много нецензурных слов, но публика восприняла ее положительно.