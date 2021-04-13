Актеры и режиссеры пришли на прощание с Эмилем Верником

Владимир Машков
и Федор Бондарчук
пришли проститься с народным артистом Эмилем Верником в МХТ имени Чехова. Об этом сообщает корреспондент портала Teleprogramma.pro.
«Он первым обратил мое внимание на чувства, заложенные в каждом слове. Только понимая смысл слов, человек понимает смысл жизни. Он понимал смысл слов: мама, мир война. Первые мои успехи связаны с ним. Он верил в меня. Несколько месяцев назад он был на спектакле. Абсолютно счастливый. Его энергия не иссякала. Каждый день буду помнить о вас»,
— сказал на прощании Машков.
А Федор Бондарчук добавил, что теперь все традиции семьи будут лежать на сыне Эмиля Григорьевича Игоре
:
«На тебе все традиции. В нем была связь поколений, память, он хранил ее. Хочется, чтобы оставалась любовь к актерской профессии. Чтобы она хранились и передавалась. Над этим даже нельзя было шутить».
В свою очередь, сын артиста Игорь Верник тоже произнес речь в память об отце:
«МХТ для отца — святое место. Он родился в Харькове. Никаких шансов для большой красивой жизни у его родителей не было. Но они научили папу мечтать. И он мечтал в маленькой комнате о Москве, об артистах, которых видел только на афишах, развешанных у себя в комнатах. Потом началась война. Папа поступил в ГИТИС к педагогу Орлову. А диплом ему подписала Книппер-Чехова. Когда я стал артистом МХТ — это было продолжение его мечты. Он был счастлив, что Вадик занимается любимым делом. И внук Гриша тоже решил пойти по этим стопам. Он очень скромный. Не любил, когда ему говорили вы. Он верил в людей и очаровывался ими. Для его семьи каждый день рядом с ним был счастьем. Папа, спасибо».
Эмиль Верник ушел из жизни в Первой городской больнице 9 апреля на 97-м году жизни. Туда он попал за день до своей смерти. У народного артиста остановилось сердце.