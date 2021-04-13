Актеры и режиссеры пришли на прощание с Эмилем Верником

В свою очередь, сын артиста Игорь Верник тоже произнес речь в память об отце:

Эмиль Верник ушел из жизни в Первой городской больнице 9 апреля на 97-м году жизни. Туда он попал за день до своей смерти. У народного артиста остановилось сердце.