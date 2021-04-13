Одна жизнь на двоих: счастливые сиамские близнецы

Когда-то считалось, что рождение сиамских близнецов знаменует скорый конец света, поэтому несчастных людей, сросшихся телами, старались принести в жертву богам или просто избавиться от них. Позже сиамским близнецам, которых нельзя разделить, оставалась одна дорога — в цирк, развлекать публику. Но, несмотря на это, некоторым парам сросшихся близнецов удалось счастливо прожить жизнь.

Чанг и Энг Банкер

Чанг и Энг родились 11 мая 1811 года в Сиаме, на территории современного Таиланда. Именно после того, как братья Банкер стали известны миру, сросшихся близнецов и начали называть сиамскими. Надо заметить, что король Сиама был так поражен рождением Чанга и Энга, что приказал немедленно убить близнецов, чтобы не навлечь на государство беду. Но мать отказалась отдать своих мальчиков, и приказ короля так и не был выполнен.

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При этом медицинские технологии XIX века не оставляли Чангу и Энгу никаких шансов на разделение: братья были торакопагами (близнецы, сросшиеся в области грудной клетки), а в этом случае всегда затронуто сердце. Даже при нынешнем уровне медицины шансы выжить при разделении очень невелики, а тогда это означало верную смерть. Поэтому Чанг и Энг росли как обычные дети — в сущности, выбора у них не было.

Когда братья были подростками, их заметил британский бизнесмен Роберт Хантер и предложил Чангу и Энгу выступать в его цирке, демонстрируя свое тело и его способности. Это был большой риск, но Хантер оказался честным человеком. Братья гастролировали по Великобритании и США, пока им не исполнился 21 год, и после окончания контракта с Хантером стали богатыми людьми.

Чанг и Энг переехали в США, взяли фамилию Банкер, заключили контракт со знаменитым цирком Финеаса Барнума и купили ферму. 13 апреля 1843 года состоялась двойная свадьба: Чанг и Энг женились на двух сестрах — Аделаиде и Саре Энн Эйтс. В браке у Чанга родилось 10 детей, а у Энга — 11.

Братья жили на своей ферме в кругу любящей семьи вплоть до самой смерти в 1874 году: Чанг заболел пневмонией и скончался, через несколько часов умер и Энг. Им было по 63 года.

Роза и Жозефа Блажек

Сестры из Богемии (ныне Чехия) родились в 1878 году. Разделить сестер, сросшихся в области малого таза, не представлялось возможным. Родителей Розы и Жозефы это так напугало, что они поначалу решили просто не кормить сестер, чтобы они умерли от голода. Неизвестно, по какой причине они передумали, но Роза и Жозефа выросли. Поскольку учиться вместе с обычными детьми им было сложно, родители предпочли обучить сестер музыке и, как ни странно, танцам. Сестры играли на скрипке и арфе и действительно умели танцевать, причем каждая со своим партнером. Они регулярно выступали и в целом имели успех. А потом Роза влюбилась.

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Ее избранником стал немецкий офицер, который чуть было не рассорил Розу с сестрой. У Розы и Жозефы были одни наружные половые органы на двоих, поэтому ни о каких интимных отношениях поначалу не могло быть и речи. Впрочем, позже Жозефа уступила и позволила сестре воссоединиться с возлюбленным. И случилось то, чего никто не ожидал: Роза забеременела. Именно Роза, потому что у каждой из сестер была своя собственная матка. Новорожденного назвали Францем. Это был абсолютно здоровый малыш, которого сестры выкормили вместе, поскольку молоко появилось у обеих. При этом юридически они тоже обе считались матерями Франца. Отец малыша, к сожалению, погиб на войне.

После у Розы и Жозефы случались романы, один раз сестры даже хотели выйти замуж, но им этого не позволили: по закону такой брак считался бы двоеженством. Но в любом случае сестрам удалось познать и любовь, и счастье материнства.

Умерли Роза и Жозефа в 1922 году. Жозефа заболела желтухой, и врачи предложили Розе разделение, чтобы спасти хотя бы ее. Роза отказалась.

«Если Жозефа умрет, я тоже хочу умереть»,

— сказала она.

Милли и Кристина Маккой

Судьба уготовила чернокожим сестрам Милли и Кристине жестокие испытания: сросшиеся спинами и тазом близнецы появились на свет в семье рабов в Северной Калифорнии. Когда им исполнилось 8 месяцев, хозяин продал их вместе с матерью, но новый владелец предпочел сразу же перепродать близнецов в цирк уродцев. Оттуда девочек вскоре похитили. Только спустя три года их обнаружили в Англии и вернули в США.

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Тогда их хозяин, по-видимому, решил, что сами по себе сросшиеся близнецы не так уж и интересны публике, и начал обучать девочек пению. Так Милли и Кристина, у которых не было шанса ни на разделение, ни на свободу, получили шанс реализовать свои таланты. Пели девочки действительно прекрасно.

После смерти хозяина рабынь унаследовал его сын Джозеф, который придумал сестрам новую легенду: Милли и Кристина стали Милли-Кристиной, одной девушкой с двумя головами, четырьмя руками и четырьмя ногами. Именно так он и представлял своих подопечных. Но это уже не имело никакого значения. Милли и Кристина пели настолько прекрасно, что поклонники приходили не посмотреть на их физические особенности, а насладиться голосами сестер. «Двуглавый соловей», как называли Милли и Кристину, стал необычайно популярным. Вскоре девушки начали не только петь, но и играть на музыкальных инструментах и даже танцевать.

А после гражданской войны и отмены рабства Милли и Кристина не просто обрели свободу, а стали весьма богатыми и уважаемыми дамами. Музыкальный талант позволил им заработать на безбедную жизнь. В возрасте 58 лет сестры ушли со сцены и снова стали Милли и Кристиной. Они вернулись в Северную Каролину, купили дом в городе Колумбус и провели остаток дней, отдыхая от забот. Умерли они в возрасте 61 года.

Эбигейл и Бриттани Хенсел

Пожалуй, самые известные ныне живущие сиамские близнецы — сестры Эбигейл и Бриттани Хенсел из США. Это редчайший случай выживших (и живущих полноценной жизнью!) близнецов-дицефалов: у сестер на двоих две головы, один торс, две руки, две ноги и три легких. Сердце и желудок у каждой свои, но кровоснабжение между ними общее. Два спинных мозга заканчиваются в одном тазу, и все органы ниже талии у них общие. По сути, со стороны дицефалы выглядят как человек с двумя головами. И при этом им удается вести полноценную жизнь.

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Каждая из сестер контролирует свою половину тела, но Бриттани и Эбигейл научились с такой точностью координировать движения, что могут бегать, плавать, ездить на велосипеде и даже водить автомобиль (водительские права у каждой свои). Девочки учились в обычной школе и в детстве обе мечтали стать врачами. Родители всячески поддерживали любые увлечения сестер, и потому Бриттани и Эбигейл удалось не чувствовать себя изгоями: они никогда не прятались дома и старались не реагировать на повышенное внимание посторонних. В итоге девушки живут полноценной жизнью: у них много друзей и хобби.

Более того, девушки окончили университет по специальности «преподаватель математики», и каждая получила лицензию. Они устроились на работу, но вот зарплату получают одну на двоих.

«Мы сразу, конечно, поняли, что зарплата у нас будет одна, потому что мы выполняем работу одного человека»,

— говорит Эбби.