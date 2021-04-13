Стример спас прохожего от грабителя в прямом эфире

Стример Шервин (Sherwin) вел прямой эфир во время прогулки по Лондону, когда заметил, как неизвестный нападает на прохожего. Мужчина спас жертву от грабителя и запечатлел инцидент на камеру, сообщает Unilad со ссылкой на Reddit.

Фото: Reddit Reddit

В какой-то момент Шервин обратил внимание на потасовку, которая происходила неподалеку от него. Стример подбежал к месту действия и понял, что неизвестный напал на проезжавшего мимо велосипедиста. Последний лежал на земле и умолял о помощи. Он также неоднократно попросил очевидца событий вызвать полицию. Тогда Шервин бросился на атакующего с угрозами «оставить его в покое».

Еще несколько раз ударив жертву, злоумышленник убежал, после чего стример вызвал полицию. К месту происшествия подошла группа людей, которые попытались оказать помощь пострадавшему. На видео видно, что у велосипедиста текла кровь по лицу.