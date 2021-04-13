Стример спас прохожего от грабителя в прямом эфире

Стример Шервин (Sherwin) вел прямой эфир во время прогулки по Лондону, когда заметил, как неизвестный нападает на прохожего. Мужчина спас жертву от грабителя и запечатлел инцидент на камеру, сообщает Unilad со ссылкой на Reddit.
В какой-то момент Шервин обратил внимание на потасовку, которая происходила неподалеку от него. Стример подбежал к месту действия и понял, что неизвестный напал на проезжавшего мимо велосипедиста. Последний лежал на земле и умолял о помощи. Он также неоднократно попросил очевидца событий вызвать полицию. Тогда Шервин бросился на атакующего с угрозами «оставить его в покое».
Еще несколько раз ударив жертву, злоумышленник убежал, после чего стример вызвал полицию. К месту происшествия подошла группа людей, которые попытались оказать помощь пострадавшему. На видео видно, что у велосипедиста текла кровь по лицу.
Многочисленные зрители оценили смелый поступок стримера. Они отметили, что «миру нужно больше таких людей, как Шервин». Некоторые посчитали, что, если бы мужчина не помог прохожему, грабитель мог бы убить свою жертву.